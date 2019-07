Klopp ubriaco durante la festa del Liverpool? "Non è vero, ha bevuto tutto Alisson"

Quella di Jurgen Klopp sulla panchina del è stata una stagione memorabile, conclusasi con la vittoria della .

Il tecnico tedesco si è lasciato andare a grandi festeggiamenti come di suo solito ma ha smentito le voci che dicevano fosse ubriaco durante la parata del Liverpool dopo il trionfo europeo.

L'articolo prosegue qui sotto

"La gente dice che ero ubriaco sul bus, ma non è vero. A essere sincero Alisson ha bevuto tutte le mie birre ".

Klopp è stato spesso etichettato come un eterno secondo,ma la vittoria in Champions ha cambiato la storia.

"Penso che questo era il momento migliore per vincere. Quando fallisci una o due volte e poi riesci la terza è ancora più bello. E' come se festeggi per tre volte".