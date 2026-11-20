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"Ci siamo spaventati ed è arrivata l'ambulanza": Fabregas ha parlato in conferenza stampa del problema di Kean che lo terrà fuori ancora a lungo.

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Il problema alla tibia che Moise Kean si porta dietro ormai dalla scorsa stagione è evidentemente più grave del previsto.

Il mistero sul rientro e sulle sue condizioni è stato svelato in conferenza stampa da Cesc Fabregas e purtroppo le notizie non sono positive.

"ABBIAMO CHIAMATO L'AMBULANZA"

Il tecnico del Como ha raccontato un episodio in particolare che ha fatto scattare l'allarme definitivo sul suo stato fisico.

"Ha sentito qualcosa in allenamento, si è spaventato tantissimo ed è caduto a terra; ci siamo spaventati molto anche noi. È arrivata l’ambulanza a prenderlo perché temevamo fosse qualcosa di serio".

"FUORI QUALCHE MESE"

Fabregas ha poi ipotizzato anche i tempi di recupero, che saranno molto lunghi.

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"C’è qualcosa in più, starà fuori qualche mese e non solo qualche settimana. Vogliamo risolvere la situazione definitivamente, adesso dobbiamo stargli vicini.

Il problema è alla gamba destra, non è la stessa che gli faceva male l'anno scorso. Dagli esami sapevamo che ci fosse qualcosa a sinistra prima. E' un problema osseo".