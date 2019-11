Kean riparte da se stesso e dall'Everton: "Ho sbagliato, ora testa basta e lavorare"

Tornato nel mirino del Bologna, Moise Kean non si sbilancia sul futuro: “Non penso al mercato, lavoro per essere titolare all’Everton”.

Quello di Moise Kean potrebbe essere uno dei nomi più caldi della prossima sessione di calciomercato invernale. L’ex gioiello della , che nel corso dell’estate si è trasferito all’ a fronte di un esborso da 30 milioni di euro, in ha vissuto un periodo di adattamento non semplice contraddistinto da tanta panchina e nessun goal.

Il suo nome è stato accostato a quello della , squadra nelle quale non avrebbe una maglia da titolare garantita, ma anche a quello del , società che l’ha già cercato dodici mesi e che oggi, in attesa ancora di capire cosa deciderà Ibrahimovic (il rischio di non riuscire ad arrivare al fuoriclasse svedese è elevato), è ancora alla ricerca di un attaccante che possa garantire forza e qualità al suo reparto avanzato.

Kean intanto, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato del momento che sta vivendo ed è ripartito dal giugno scorso quando, insieme a Zaniolo, venne punito nel corso dell’Europeo U21 a causa di un ritardo.

“Ha detto bene Nicolò, abbiamo sbagliato. E adesso c’è solo un modo per rimettersi in carreggiata: testa bassa e lavorare”.

L’ex attaccante della Juventus, a pochi mesi dall’inizio di , sembra essere uscito dai radar di Roberto Mancini, ma continua ad essere uno dei leader dell’U21.

“Alla Nazionale maggiore puntano tutti, è chiaro che lo stesso possa valere per me, ci spero. Di Nicolato posso dire che è un grande tecnico e che si motivare molto bene”.

Gennaio si avvicina e quindi anche l’apertura della finestra invernale di calciomercato, Kean però è concentrato solo sul campo.

“Io non penso al mercato ora, ci pensano gli altri. Io guardo al presente, voglio solo allenarmi e giocare”.

L’avvio all’ è stato di quelli complicati, il giovane attaccante Azzurro però non demorde.