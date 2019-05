Karius esulta: "This is Anfield! Felice per il Liverpool"

Loris Karius, sfortunato protagonista nella finale Champions dell'anno scorso, sui social si mostra entusiasta per la qualificazione del Liverpool.

Circa un anno fa la notte da incubo vissuta a Kiev, adesso la gioia per la seconda finale di Champions consecutiva raggiunta dal 'suo' . Loris Karius, sui social, dopo la storica rimonta dei Reds sul sembra quasi essersi tolto un macigno grande come una casa.

Il portiere tedesco, attualmente in prestito al ma sempre di proprietà del club inglese, via Twitter ha voluto esternare tutta la propria soddisfazione per l'impresa compiuta dagli uomini di Klopp.

"This is Anfield! Felicissimo per club e tifosi!".

Karius, nella finale della passata stagione persa dal Liverpool contro il , si rese protagonista di errori clamorosi che costarono il trionfo ai Reds: 12 mesi dopo, Salah e compagni avranno la possibilità di cancellargli quella macchia sulla carriera.