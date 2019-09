Karapetyan, altro messaggio a Bonucci: "Vorrei chiedergli perché l'abbia fatto"

Dopo le accuse su Instagram, Karapetyan attacca ancora Bonucci: "Incredibile, aveva paura? Molti tifosi della Juventus si sono scusati con me".

Alexander Karapetyan: chi era costui? Facile: l'attaccante dell'Armenia che prima ha messo paura all' e poi, per un fallo inesistente su Leonardo Bonucci, ha lasciato via libera all'Italia facendosi espellere. Non senza polemiche.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Già, perché il giorno dopo l'arrabbiatura di Karapetyan nei confronti di Bonucci non si placa. Non solo attraverso Instagram, dove il centravanti ha postato un messaggio di fuoco nei confronti del centrale della Juventus, ma anche all'emittente napoletana 'Radio Punto Nuovo', che lo ha chiamato per consentirgli nuovamente di sfogarsi. Missione compiuta.

"Incredibile come uno dei migliori difensori al mondo come lui abbia fatto questa cosa. Io ho giocato una partita aggressiva e mi sono meritato la prima ammonizione, ma rivedendo l'azione in ho capito di non avere neppure sfiorato Bonucci".

L'arringa del povero Karapetyan è quindi proseguita con toni quasi supplichevoli. E naturalmente, increduli.

"Se ho un messaggio per Bonucci? Sì, ce l'ho. Vorrei chiedergli: 'Perché l'hai fatto?' Vorrei capire perché abbia simulato contro di noi. Aveva paura di perdere contro di noi? Ci considerava un grande avversario al punto da fare una cosa così pur di vincere?".

Infine, ecco un altro retroscena da parte di Karapetyan. Questa volta riguardante un episodio accaduto in campo, ancora una volta con Bonucci protagonista.