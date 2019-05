Juventus, il Tottenham pensa ad Allegri: possibile 'scambio' con Pochettino

Affascinante possibile 'scambio' di panchine sull'asse Torino-Londra: Allegri al Tottenham, Pochettino alla Juventus.

Incredibile possibile scambio di mercato sull'asse -Londra. Annunciato il suo divorzio dalla a fine stagione, Massimiliano Allegri potrebbe infatti diventare il prossimo allenatore del , con Mauricio Pochettino pronto invece a compiere il tragitto inverso.

A parlare di questo affascinante scambio di panchina è il 'Daily Express', secondo cui Pochettino sarebbe infatti il favorito a sostituire Allegri sulla panchina bianconera. Come già anticipato dallo stesso tecnico argentino nelle scorse settimane, un suo addio al Tottenham in caso di vittoria della diventerebbe uno scenario più che probabile, con l'attuale allenatore degli Spurs che potrebbe così decidere di confrontarsi con la nuova sfida rappresentata dalla Juventus.

Stesso discorso per Allegri, il quale potrebbe finalmente fare il suo sbarco nel calcio inglese, potendosi così mettere alla prova con quella Premier League che da anni pare essere nel suo futuro. Accostato con forza in passato ad e , l'allenatore livornese non disdegnerebbe infatti un'avventura al Tottenham.

Seguito anche dal per un dopo Sarri, per convicere Allegri a sposare il proprio progetto gli Spurs dovranno però prima assicurare al tecnico la propria volontà di investire sul mercato per migliorare una squadra già capace in questa stagione di raggiungere la finale di Champions League contro il , in scena il prossimo primo giugno al Wanda Metropolitano di Madrid.

Una finale che potrà dunque dire molto sul futuro di Pochettino e indirettamente anche su quello di Allegri, pronti a percorrere in entrambe le direzioni la tratta Torino-Londra.