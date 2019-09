Juventus-SPAL, Sarri applaude Emre Can: "E' entrato bene, può esserci utile"

Maurizio Sarri al termine di Juventus-SPAL è sembrato molto soddisfatto di Emre Can: "In campionato può essere importante".

Nella che batte la e vince così la terza partita consecutiva in campionato brillano soprattutto Pjanic e Cristiano Ronaldo, ma Maurizio Sarri al termine della gara preferisce fare i complimenti a un altro giocatore.

Il tecnico bianconero infatti, intervistato da 'Sky Sport' e 'Tuttojuve', applaude Emre Can che è subentrato nel secondo tempo al posto del connazionale Khedira.

"Mi sono piaciuti anche gli ingressi dalla panchina, bella applicazione e bella determinazione. Due potevano essere scontati, ma non lo era quello di Emre Can che veniva da una delusione feroce e poteva essere ancora sotto effetto di questa delusione. Invece ho avuto un'ottima risposta e per me è confortante perché sono consapevole che in campionato per noi può essere importante. E' un giocatore che ci può essere molto utile".

Emre Can infatti non scendeva in campo dal finale di Juventus- , prima della clamorosa esclusione dalla lista UEFA con tanto di polemica e scuse successive. Ora però la delusione sembra smaltita e il tedesco assicura un'alternativa in più a Sarri.

Sarri che infine ha speso parole importanti anche per Blaise Matuidi, costretto a giocare nel quasi inedito ruolo di terzino sinistro a causa delle contemporanee assenze di Danilo, De Sciglio e Alex Sandro.