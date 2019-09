Juventus-SPAL, Alex Sandro out: il terzino sinistro sarà Matuidi

Alex Sandro non tornerà in tempo dal Brasile dopo il lutto che lo ha colpito. Al suo posto contro la SPAL dovrebbe giocare Matuidi.

Emergenza terzini per la che contro la , oltre agli infortunati Danilo e De Sciglio, dovrà fare a meno anche di Alex Sandro. Il brasiliano infatti non tornerà in tempo dopo il grave lutto che lo ha colpito.

Una brutta tegola per Sarri che finora non aveva mai rinunciato ad Alex Sandro, unico giocatore sempre in campo nelle prime sei uscite stagionali al pari di capitan Bonucci.

Il tecnico, senza terzini di ruolo a disposizione, secondo 'Il Corriere della Sera' a sinistra contro la SPAL adatterà Blaise Matuidi che peraltro ha già giocato in quella posizione ai tempi del circa dieci anni fa.

Sembra infatti difficile che Sarri decida di passare alla difesa a tre oppure di lanciare il giovane Pietro Beruatto, anche se il terzino della Juventus Under 23 potrebbe essere almeno convocato.

A destra ovviamente toccherà invece a Juan Cuadrado, già subentrato come terzino destro a e autore di una prestazione più che buona.

La speranza di Sarri, ovviamente, è quella di riavere Alex Sandro al meglio per la sfida di contro il . Mentre per rivedere Danilo e De Sciglio bisognerà aspettare la sosta.

Il tecnico bianconero può consolarsi almeno in parte col recupero di Cristiano Ronaldo, che ieri si è regolarmente allenato in gruppo dopo il lieve affatticamento muscolare accusato prima di Brescia-Juventus.

Resta invece da capire chi giocherà al posto di Matuidi a centrocampo: in lizza per una maglia ci sono Rabiot, Bentancur ed Emre Can.