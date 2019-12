Juventus senza regista contro l'Udinese: Sarri potrebbe rilanciare Rabiot

Emergenza totale a centrocampo per la che, contro l', dovrà rinunciare allo squalificato Pjanic e quasi certamente anche a Rodrigo Bentancur, uscito malconcio dalla sfida persa sul campo della .

Sarri quindi dovrà inventarsi qualcosa soprattutto in cabina di regia, dato che l'urugaiano viene considerato il sostituto più naturale di Pjanic. La soluzione più probabile, al momento, sembra quella dell'impiego davati alla difesa di Adrien Rabiot.

Il francese, arrivato in estate a parametro zero dal , finora è un vero e proprio oggetto misterioso tra prestazioni poco convincenti, tante panchine e qualche problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane.

Durante la tournée estiva però Sarri aveva già provato Rabiot nel ruolo di regista con risultati apprezzabili, tanto che lo stesso tecnico sembrava possibilita sul suo impiego in quella posizione.

"In futuro lo vedo più da vertice basso che non da trequartista. Non gli ho voluto confondere le idee, è in una fase di ambientamento e lo sto facendo specializzare in un singolo ruolo. Quando ne sarà padrone proverà anche altro. Ha già giocato da vertice basso a inizio stagione".