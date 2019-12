Juventus-Sassuolo, le pagelle: Turati da sogno, Bernardeschi bocciato

Le pagelle di Juventus-Sassuolo: Boga e il baby Turati si prendono la scena, ottima prova di Bentancur, delude ancora Bernardeschi.

BOGA 7.5: Gli riesce tutto, compreso un goal di pregevole fattura. Gioca con spensieratezza, muovendosi continuamente senza palla. Insomma, prova di maturità ampiamente superata.

TURATI 7: Classe 2001, 23 anni in meno di Buffon, si ritrova a esordire in serie A allo Stadium. E, dal canto suo, ne viene a capo parando il parabile.

BENTANCUR 7: Tra i più lucidi della formazione bianconera. Agisce con quantità e qualità, predicando spesso e volentieri nel deserto.

CRISTIANO RONALDO 6: Non è decisamente il suo momento. Poca gamba, poche idee. Ne azzecca decisamente poche. Anzi, una: il rigore trasformato.

BERNARDESCHI 5: Il popolo bianconero non gli perdona niente. Ma la sensazione, e forse qualcosina in più, è che il ruolo di trequartista non combaci con le sue caratteristiche. Dunque, un problema – non poco – per Sarri.

JUVENTUS (4-3-1-2) Buffon 5; Cuadrado 5.5, Bonucci 6, De Ligt 5, Alex Sandro 5; Bentancur 7, Pjanic 6, Emre Can 5 (53’ Matuidi 5.5); Bernardeschi 5 (53’ Dybala 6.5); Ronaldo 6, Higuain 5 (78’ Ramsey s.v.). Allenatore: Sarri.

SASSUOLO (4-2-3-1) Turati 7; Toljan 6, Romagna 5, Marlon 6.5, Kyriakopoulos 6.5; Locatelli 7, Magnanelli 6.5; Djuricic 6.5 (71’ Muldur 6), Traorè 7 (61’ Duncan 6), Boga 7.5 (89’ Peluso s.v.); Caputo 7.5. Allenatore: De Zerbi.