La Juventus di Sarri: Higuain può tornare, farebbe coppia con Ronaldo

Maurizio Sarri potrebbe riportare Gonzalo Higuain alla Juventus, il Pipita giocherebbe insieme a Cristiano Ronaldo. Mandzukic verso l'addio?

L'eventuale arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della rischia di cambiare clamorosamente gli scenari anche in chiave calciomercato.

Insieme a Sarri infatti a , secondo 'Tuttosport', potrebbe tornare pure Gonzalo Higuain . L'argentino d'altronde è da sempre un pupillo del tecnico, che a gennaio aveva convinto il a portarlo in .

Higuain però anche a Londra non ha convinto e dunque sembra difficile che i Blues, specie senza Sarri, decidano di rinnovare il prestito per 18 milioni o di riscattare il Pipita versandone addirittura il doppio.

A quel punto quindi Higuain rientrerebbe alla Juventus e potrebbe restarci. I bianconeri d'altronde cercano un numero 9 da affiancare a Cristiano Ronaldo e per le idee di Sarri l'argentino sarebbe una soluzione ideale, magari con uno tra Ramsey e Dybala alle loro spalle.

Se per caso Higuain non dovesse tornare, invece, non è affatto escluso un nuovo affondo della Juventus per Icardi che peraltro era il sogno di Sarri già al dopo la cessione del Pipita. Chi invece non dovrebbe rientrare nei piani di Sarri è Mario Mandzukic.

L'attaccante croato, pupillo di Allegri, non è più considerato centrale dalla Juventus che intende acquistare un grande numero 9 e puntare su Moise Kean . Ecco perchè la cessione di Mandzukic , nonostante il recente rinnovo, non sembra affatto da escludere.