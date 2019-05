Juventus, Sarri in rampa di sorpasso su Simone Inzaghi: contattato l'entourage

Dai contatti con Simone Inzaghi a quelli con Maurizio Sarri, senza escludere eventuali sorprese. Ore sempre più calde in casa Juventus.

“Chi vivrà vedrà ”. Una frase di Pavel Nedved per fotografare la situazione in casa . Definita l'uscita di scena targata Massimiliano Allegri, la Signora si ritrova a dover scegliere il prossimo allenatore. Il tutto, senza fretta. Proprio come confermato dal vicepresidente bianconero.

Alla Continassa, si sa, regna la lungimiranza. La stessa che ha portato Madama a diventare una potenza europea. E, ora, ecco la scelta delle scelte. Ancora una partita, dopodiché sarà tempo di pensare alla stagione 2019-2020. Un'annata che, pur con il cambio di guida tecnica, non sconvolgerà gli obiettivi zebrati. Sarà caccia al nono scudetto di fila e, soprattutto, sarà caccia alla : un trofeo, un'ossessione.

Sotto la Mole, tra gli altri, i nomi del momento sono due: Simone Inzaghi e Maurizio Sarri. Il primo, fresco di vittoria in Coppa con la , vanta un feeling speciale – e datato – con il responsabile dell'area sportiva juventina, Fabio Paratici . Il secondo, invece, gradualmente starebbe scalando posizioni. Il rampante e il veterano, entrambi alle prese con una stagione più che positiva.

Simone Inzaghi non ha fretta. Un incontro con la Juventus ci sarebbe già stato nei giorni scorsi nel piacentino, ma allo stato attuale delle cose non è ancora il prescelto. Il telefono, però, resta acceso. Nella speranza che dalla qualcuno si faccia sentire. Pensiero condiviso da Sarri che, anche qualora dovesse conquistare l' , potrebbe ricevere il benservito dal .

I blues, infatti, sono entrati nell'ordine delle idee di cambiare condottiero. Dunque, se così fosse, per l'ex mister del si prospetterebbe un rientro in Italia. Non è un mistero che e siano sul pezzo, ma anche i campioni d'Italia hanno acceso i motori e potrebbero fare sul serio. A tal proposito, una prima chiacchierata con l'entourage di Sarri c'è già stata e nelle prossime ore ne seguirà un'altra.

"Ci vuole pazienza, stiamo facendo le nostre valutazioni ma abbiamo le idee molto chiare ". Così Paratici parlando dal palco del Premio Gentleman a Milano su chi dovrà cogliere l'eredità di Allegri. Parole di rito, ma che testimoniano come la Juve stia per entrare nella fase decisiva. Chi la spunterà?