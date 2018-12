Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Rugani dal 1'

Juventus e Sampdoria aprono il programma della diciannovesima giornata nel lunch match dell'Allianz Stadium. Allegri sceglie Rugani ed Emre Can.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Sampdoria:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, A. Ferrari, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari.

Juventus e Sampdoria sognano di chiudere in bellezza l'anno solare, nonché il girone d'andata di Serie A. Obiettivi diversi, ma entrambe le squadre vivono un grande momento di forma.

Massimiliano Allegri manda in campo la formazione titolare, al netto di qualche piccolo cambiamento: Rugani in difesa al posto di Bonucci ed Emre Can confermato a centrocampo, con la squalifica di Bentancur. Attacco intoccabile con Ronaldo, Mandzukic e Dybala.

Giampaolo è costretto a qualche cambio di troppo in difesa, con la coppia inedita formata da Ferrari e Colley. In attacco ancora confermato Caprari, con bomber Quagliarella al suo fianco.