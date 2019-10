Juventus, Ramsey ancora ai box: salterà anche Galles-Croazia

Il centrocampista della Juventus, Aaron Ramsey, è ancora alle prese con un problema muscolare. Non prenderà pare a Galles-Croazia.

Il si appresta a giocare una partita fondamentale nel suo percorso di qualificazione a e dovrà farlo senza una delle sue stelle di prima grandezza: Aaron Ramsey.

Il centrocampista della , che è stato già costretto a saltare l’incontro che la sua Nazionale ha pareggiato giovedì per 1-1 sul campo della Slovacchia, è infatti ancora alle prese con un fastidio all’adduttore che non gli permette di essere pronto per il match in programma a contro la .

Ramsey, che aveva sfruttato gli ultimi giorni per tentare un recupero in extremis, è stato escluso dalla lista dei convocati a poche ore dal fischio d’inizio. A confermarlo è stata la Federazione gallese.

“Aaron Ramsey non è riuscito a riguadagnare la giusta condizione fisica in tempo per la partita di questa sera e quindi non è incluso nella lista dei giocatori in squadra”.

Ramsey, 28 anni, è approdato in estate alla Juventus a parametro zero dall’ ed ha avuto un inizio di stagione non semplice. Fuori per infortunio nelle prime due uscite di campionato, ha esordito nel quarto turno contro il per poi giocare altre due gare da titolare contro e .

La sua ultima presenza in Nazionale risale di fatto al novembre 2018 quando giocò 34’ di una sfida persa per 1-0 contro l’Albania. Da allora, una sequela di problemi fisici, l’hanno costretto a saltare tutti gli altri impegni con i ‘Dragoni’.

Il suo Galles è attualmente quarto nel Gruppo E staccato di sei lunghezze dalla capolista Croazia (che ha giocato una partita in più). Una vittoria nello scontro diretto avrebbe quindi un peso specifico importantissimo.