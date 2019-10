Juventus, Pjanic tranquillizza dopo l'infortunio: "Todo bien"

L'infortunio occorso a Miralem Pjanic non dovrebbe essere nulla di grave: il bosniaco tranquillizza i tifosi su Instagram.

Il fastidio all'adduttore avvertito a aveva indotto Maurizio Sarri a sostituirlo in via precauzionale: ancora non si conoscono le esatte condizioni di Miralem Pjanic, ma un pensiero positivo avvolge la Continassa dopo l'ultima uscita del giocatore.

Il bosniaco ha infatti pubblicato sul proprio account Instagram una story che lo ritrae fare il gesto dell'ok col pollice, lasciando intuire che non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente grave.

"Todo bien".

La sua presenza nel turno infrasettimanale che vedrà la ospitare il di Thiago Motta resta comunque in forte dubbio, soprattutto se si considerano le previsioni iniziali che parlavano di stop della durata di addirittura un mese, con rientro previsto dopo la sosta delle nazionali in programma a novembre.

Magari contro i liguri Pjanic sarà risparmiato in vista del derby della Mole col del prossimo 2 novembre: sono attese comunicazioni ufficiali da parte del club bianconero per fare il punto completo sugli infortunati (anche Bentancur e Higuain sono usciti acciaccati dal match del 'Via del Mare').