Juventus, Paratici non ha dubbi: "Rispettiamo Messi ma il The Best lo meritava Ronaldo"

Fabio Paratici ha parlato del 'The Best' assegnato a Messi prima di Brescia-Juventus: "Pensavamo che il premio lo vincesse Ronaldo".

Intercettato a pochi minuti dal calcio d'inizio diha commentato ai microfoni di DAZN l'assenza diin questa gara di campionato ma soprattutto il fatto che il portoghese ieri sera non abbia ricevuto il premio 'The Best' come miglior calciatore.

"Siamo dispiaciuti che Ronaldo questa sera non ci sia ma ha un piccolo fastidio all'adduttore. Vedremo nei prossimi giorni come sta. Siamo dispiaciuti anche per il premio di ieri sera".

Il dirigente bianconero non ha infatti trovaro corretto assegnare il premio a Lionel Messi.

" Rispettiamo tantissimo Messi ma pensavamo che dopo aver vinto la , la e la Supercoppa italiana, il premio lo vincesse Ronaldo ".

Paratici non ha infatti alcun dubbio che il 'The Best' dovesse essere consegnato al portoghese, inserito invece solamente nella Top 11.

"Lo meritava di più".

Nessun pensiero invece nei confronti di Virgil Van Dijk, considerato da molti come il vero vincitore morale della serata. Avendo alzato la con il da protagonista, secondo molti a meritare il premio era proprio l'olandese.

Resta di fatto che a essere uscito dal Teatro alla Scala di Milano con l'ambito trofeo sia stato Messi, in una serata di gala che ha visto la grande assenza proprio di Cristiano Ronaldo. La stella bianconera ieri sera ha infatti preferito restare a , non presentandosi - con grande disappunto della FIFA - alla cerimonia.