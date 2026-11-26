Prima la grande paura, poi la rimonta e una larga vittoria che avvicina gli ottavi di Europa League. La Juventus vince 4-1 contro l'Omonia Nicosia grazie ai goal di Cambiaso, Ekhator, Conceiçao e Boga. Per l'ex attaccante del Genoa, alla prima da titolare, si tratta anche del primo goal in bianconero. La squadra di Spalletti con tredici punti sale al secondo posto in classifica.
La Juventus prova subito a fare la partita che però si mette in salita quando Neto esce malissimo su un corner innocuo dalla destra e Satka, tutto solo sul secondo palo, insacca per il vantaggio dell'Omonia. Da quel momento i bianconeri sembrano uscire dal campo e non producono occasioni da goal, anzi sono i ciprioti a sfiorare il raddoppio.
Ma intorno alla mezz'ora Cambiaso si inventa il goal del pareggio con un sinistro dalla distanza che si insacca proprio all'angolino e poco dopo Ekhator, servito in profondità da Conceiçao, bagna la sua prima da titolare con la rete del vantaggio bianconero.
All'inizio della ripresa la Juventus attacca cercando il goal che potrebbe chiudere la partita ma spreca un paio di buone occasioni, mentre l'Omonia cala vistosamente. Il terzo goal bianconero arriva in modo piuttosto fortunoso con Conceiçao, poi Boga cala il poker.
PAGELLE JUVENTUS-OMONIA NICOSIA
Neto (4) esce a vuoto, Gatti (6.5) è il solito gladiatore, Kelly (5.5) spesso impreciso, Cambiaso (7.5) a livelli da City, Cabal (5.5) non brilla, Conceiçao (7) è imprendibile, Ekhator (7) da vero numero 9, Boga (7) sempre acceso.
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Coulibaly (5) e Duverne (5) in grande difficoltà contro Boga e Conceiçao, Satka (6.5) segna ma dietro concede qualcosa, Andreou (6) tra i pochi a salvarsi, Kakoullis (5) nullo davanti, leggermente meglio Diony (5.5).
JUVENTUS (3-4-3): Neto 4; Gatti 6.5, Lucumi 6 (66' Koopmeiners 6), Kelly 5.5; Cambiaso 7.5, Douglas Luiz 6 (66' McKennie 6), Sarr 6, Cabal 5.5 (46' Celik 6); Conceição 7 (87' Kolo Muani sv), Ekhator 7 (66' Woltemade 6), Boga 7.
OMONIA (4-3-3): Kaminski 6; Coulibaly 5, Šatka 6.5, Nego 5.5 (60' Balkovec 5.5), Duverne 5; Andreou 6 (60' Brouwers 5.5), Tănase 5.5 (46' Ewandro 5.5), Marić 6; Tankovic 6 (70' Neofytou 5.5), Kakoullis 5 (46' Diony 5.5), Montnor 5.5.
TABELLINO JUVENTUS-OMONIA NICOSIA
JUVENTUS-OMONIA NICOSIA 4-1
Marcatori: 15' Satka, 37' Cambiaso, 43' Ekhator, 68' Conceiçao, 74' Boga
JUVENTUS (3-4-3): Neto 4; Gatti 6.5, Lucumi 6 (66' Koopmeiners 6), Kelly 5.5; Cambiaso 7.5, Douglas Luiz 5.5 (66' McKennie 6), Sarr 5.5, Cabal 5.5 (46' Celik 6); Conceição 7 (87' Kolo Muani sv), Ekhator 7 (66' Woltemade 6), Boga 7.
OMONIA (4-3-3): Kaminski 6; Coulibaly 5, Šatka 6.5, Nego 5.5 (60' Balkovec 5.5), Duverne 5; Andreou 6 (60' Brouwers 5.5), Tănase 5.5 (46' Ewandro 5.5), Marić 6; Tankovic 6 (70' Neofytou 5.5), Kakoullis 5 (46' Diony 5.5), Montnor 5.5.
Arbitro: Barrott (Ing)
Ammoniti: Tanase, Lucumi
Espulsi: Nessuno