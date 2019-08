Juventus-Napoli, allo stadio c'è anche Sarri: ha seguito il match dalla tribuna

Maurizio Sarri era all'Allianz Stadium per Juventus-Napoli: ha seguito il match da uno Sky Box sulle tribune dell'impianto. In panchina Martusciello.

Nonostante non fosse in panchina,ha vissuto un'altalena di emozioni in uno spettacolare, terminato 4-3.

Il tecnico, a causa della polmonite che lo ha colpito, non ha potuto guidare direttamente i bianconeri. Non è però voluto mancare all'Allianz Stadium, dove è arrivato a circa un'ora dal fischio d'inizio.

Sarri non voleva mancare e ha seguito la partita da uno SkyBox. In panchina al suo posto ci sarà il suo fido vice Giovanni Martusciello, come successo anche a .

Martusciello aveva raccontato che Sarri ha sofferto a vedere la sua squadra dal divano. Quindi, questa volta, l'allenatore e grande ex di serata ha potuto seguire il match dal campo. In attesa di poter tornare in panchina.