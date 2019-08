Juventus-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Diretta tv e streaming

Alla seconda giornata è già tempo di supersfida tra Juventus e Napoli: le formazioni e dove vedere la gara in tv e streaming.

Pensi a - e ti viene in mente lo Scudetto. Alla seconda giornata di campionato, il calendario di offre ciò che probabilmente rappresenta il meglio in : siamo a fine agosto, ma bianconeri e partenopei si ritrovano già contro.

Il morale è decisamente quello dei tempi migliori per entrambe, capaci di non steccare l'esordio cogliendo 3 punti rispettivamente sui campi di e : la ha espugnato il 'Tardini' con un goal di Chiellini, il Napoli ha sbancato il 'Franchi' con un rocambolesco 4-3 ricco di emozioni e polemiche.

Ora il primo incrocio Scudetto della stagione, capitato al secondo turno di A e caratterizzato dal grande ex Maurizio Sarri a guidare i bianconeri in panchina: l'allenatore arrivato dal sarà assente per colpa della polmonite, mentre non mancherà all'appuntamento quel Gonzalo Higuain che ha scritto la storia del Napoli ma 3 anni fa scelse la Juventus scatenando la rabbia del popolo azzurro.

Tutto su Juventus-Napoli: dalle formazioni, a dove vedere il match in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-NAPOLI

Juventus-Napoli si gioca sabato 31 agosto 2019 a Torino, nello scenario dell'Allianz Stadium: il calcio d'inizio della sfida è in programma alle 20:45.

Il big match tra Juventus e Napoli è un'esclusiva Sky, che detiene i diritti di 7 delle 10 partite di ciascuna giornata di Serie A: la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre).

Juventus-Napoli sarà disponibile anche in diretta grazie a Sky Go, il servizio che Sky offre a tutti i propri abbonati: per utilizzarlo, occorrerà scaricare l'applicazione ufficiale su PC, smartphone e tablet e potersi godere la partita di Torino.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal non perderete neppure un istante di Juventus-Napoli: grazie alla nostra diretta testuale, vi terremo aggiornati in tempo reale sulle fasi salienti dell'incontro in un live minuto per minuto che comprenderà anche formazioni, curiosità e vi accompagnerà al fischio d'inizio.

Senza Chiellini, ko per la lesione del crociato anteriore del ginocchio destro e rimpiazzato da De Ligt, la Juventus ha diversi dubbi di formazione: De Sciglio appare ancora favorito su Danilo, mentre a centrocampo l'unica certezza si chiama Pjanic. Khedira, Rabiot e Matuidi si giocano le restanti due maglie in mediana, con Cristiano Ronaldo a guidare un attacco che sarà completato da Higuain (o Dybala) e Douglas Costa favorito su Bernardeschi.

Il Napoli, invece, si rifà le corsie difensive con Maksimovic a destra e Ghoulam in vantaggio su Mario Rui a sinistra. Allan-Zielinski cerniera centrale, Mertens di punta sostenuto da Callejon, Fabian Ruiz ed Insigne. Panchina Lozano, ancora out Milik.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, A. Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, C. Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens.