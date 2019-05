Panchina Juventus, Mourinho si tira fuori: pesa il passato all'Inter

Non sarà Josè Mourinho il prossimo allenatore della Juventus: il portoghese avrebbe rifiutato a causa del suo passato interista.

Il futuro della panchina della tiene banco in vista dell'apertura del prossimo mercato: l'addio di Massimiliano Allegri lascia una pesante eredità, ma tra i nomi dei possibili successori non ci sarà Josè Mourinho.

Secondo quanto riferito da 'As', l'allenatore portoghese si è tirato fuori dall'elenco dei candidati alla panchina bianconera. Il motivo è piuttosto intuibile: pesa nella valutazione della proposta il glorioso passato dello Special One all'.

Lo stesso Mourinho si è detto 'onorato' di aver ricevuto l'apprezzamento di Cristiano Ronaldo, che avrebbe fatto proprio il suo nome alla società come ulteriore salto di qualità per inseguire la tanto desiderata .

La firma con la Juventus sarebbe però un torto troppo pesante per i colori nerazzurri: un 'tradimento' che il portoghese non si sente di affrontare. Da qui la decisione di non valutare eventuali proposte dallo staff di Madama: sul futuro dell'ex regna l'incertezza, negli ultimi cinque mesi lo Special One ha infatti rifiutato altre proposte dalla Premier League, dalla e da squadre nazionali.