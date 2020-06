Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: Dybala e Paquetà titolari

Le formazioni ufficiali di Juventus-Milan: Ronaldo guida il tridente con Dybala e Douglas Costa, Paquetà e Calhanoglu dietro Rebic.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma G.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu, Paquetà; Rebic.

Riparte il calcio italiano e riparte la con la semifinale di ritorno tra Juventus e Milan: la prima finalista si deciderà allo Stadium dopo il pareggio per 1-1 di San Siro nella gara d'andata, firmato da Rebic e Ronaldo.

Sarri gioca il tridente di qualità con Ronalo ovviamente leader del reparto accompagnato dalla velocità di Douglas Costa e dalla fantasia di Dybala, vero incubo per i rossoneri nelle precedenti sfide. Spazio a Pjanic in cabina di regia con Bentancur sulla destra e Matuidi a sinistra. In difesa c'è Danilo al posto di Cuadrado, Buffon confermato tra i pali.

Pioli deve fare a meno di Ibrahimovic, Hernandez e Castillejo: davanti sarà dunque Rebic il punto di riferimento, con la tecnica della coppia Calhanoglu-Paquetà sulla trequarti e gli inserimenti di Bonaventura da dietro. In difesa Calabria scala a sinistra, Kjaer al posto dell'acciaccato Musacchio.