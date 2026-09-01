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Juventus-Milan, anteprima di Serie A: tutto quello che c'è da sapere

Juventus vs Milan
Serie A
Juventus
Milan

Anteprima completa di Juventus-Milan in Serie A. Analizziamo i risultati della 2ª giornata, il momento di forma recente e i temi chiave in vista della sfida di domenica sera all'Allianz Stadium.

Juventus-Milan: dettagli della partita

crest
Serie A - Game Week 3
Allianz Stadium

Juventus e Milan scenderanno in campo il 6 settembre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images

Big italiane di fronte a Torino

La Juventus torna all'Allianz Stadium per ospitare il Milan nella serata di domenica, in occasione della 3ª giornata della Serie A 2026/27. I bianconeri arrivano al weekend con due vittorie consecutive e due clean sheet di fila, e puntano a conquistare un altro successo casalingo fondamentale per mantenere l'inerzia positiva di questo avvio in vetta alla classifica. Per il Milan, la trasferta verso ovest a Torino rappresenta un test enorme per dare continuità al proprio inizio perfetto nella campagna nazionale.

Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images

L'accelerazione nella ripresa dei bianconeri stende il Parma

La Juventus arriva alla sfida di domenica dopo aver ottenuto un composto successo per 2-0 in casa contro il Parma nella 2ª giornata, il 29 agosto. Dopo un primo tempo chiuso senza reti, il subentrato Nicolás González ha sbloccato il risultato al 62', prima che Teun Koopmeiners mettesse al sicuro i tre punti all'88'. Insieme al successo esterno per 1-0 contro il Frosinone nella giornata inaugurale, la Juventus è a punteggio pieno con 6 punti e nessun gol subito, mostrando un'organizzazione difensiva solidissima con una retroguardia guidata da Gleison Bremer.

AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images

Ramos trascina la vittoria dei rossoneri sul Venezia

Il Milan arriva a Torino pieno di fiducia dopo aver conquistato una vittoria per 2-0 contro il Venezia a San Siro nella 2ª giornata, il 28 agosto. L'attaccante Gonçalo Ramos ha firmato il gol d'apertura al 69', prima dell'autogol nel finale di Redouane Halhal che ha chiuso i conti. Insieme al successo esterno per 2-1 sul Torino nella 1ª giornata, anche il Milan vanta 6 punti sui 6 disponibili, facendo affidamento su un assetto offensivo energico imperniato su Luka Modrić e Gonçalo Ramos.

Solidità difensiva contro attacco dinamico all'Allianz Stadium

Storicamente, le sfide tra questi due club di primo piano sono caratterizzate da enorme disciplina tattica e alta intensità per tutta la partita. La difesa impenetrabile della Juventus affronterà la sua prova più dura finora contro il pericoloso reparto offensivo del Milan. Con margini sottilissimi a separare le principali pretendenti nelle prime fasi della corsa allo Scudetto, il big match di domenica promette un classico duello italiano fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Juventus - Milan

Juventus crest
Juventus
JUV
Formazione
Milan crest
Milan
MIL
Milan crest
Milan
MIL

Allenatore

  • L. Spalletti

La Juventus si presenta a questa partita senza Andrea Cambiaso, che ha riportato un infortunio durante la vittoria contro il Parma. Luciano Spalletti non ha ancora una probabile formazione confermata in questa fase, e sono attesi ulteriori aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

Ruben Amorim non segnala infortuni né squalifiche nel Milan alla vigilia della trasferta di Torino. Non è stata ancora confermata una probabile formazione per gli ospiti, con aggiornamenti sulla squadra che arriveranno non appena disponibili.

Forma

JUV

JUV - Forma

CHE
V0-1
INT
S1-2
PAL
V2-0
FRC
V0-1
PAR
V2-0
Gol segnato (subito)
7/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
MIL

MIL - Forma

INT
D1-1
CHE
S3-0
MUN
V2-4
TOR
V1-2
VEN
V2-0
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Juventus ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone una e senza pareggiarne alcuna in questa serie. L'uscita più recente è stata la vittoria casalinga per 2-0 contro il Parma, e nel precedente impegno di Serie A è arrivato anche un successo esterno per 1-0 contro il Frosinone. Nell'arco di queste cinque partite, l'unica sconfitta è arrivata contro l'Inter in un'amichevole pre-campionato, persa per 2-1. La Juventus ha segnato sei gol e ne ha subiti tre in questo arco di cinque partite.

Anche il Milan ha vinto tre delle ultime cinque partite, con una sconfitta e un pareggio. Il risultato più recente è stato il 2-0 contro il Venezia, e a questo ha fatto seguito una vittoria esterna per 4-2 contro il Manchester United in pre-campionato. L'unica sconfitta nella serie è stata il 3-0 subito contro il Chelsea in un'amichevole. Il Milan ha segnato dieci gol nelle cinque partite e ne ha subiti cinque.

Precedenti

Testa a testa

JuventusPareggioMilan
1
3
1
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
0
Juventus badge
Juventus
JUV
0
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Milan badge
Milan
MIL
0
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Milan badge
Milan
MIL
0
FIN
Supercoppa di Lega
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Milan badge
Milan
MIL
2
FIN
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
0
Juventus badge
Juventus
JUV
0
FIN
3Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo confronto tra queste squadre si è concluso sullo 0-0, disputato a San Siro nell'aprile 2026 in Serie A. Il precedente incrocio, sempre in Serie A nell'ottobre 2025, era terminato senza reti all'Allianz Stadium. Negli ultimi cinque precedenti diretti, la Juventus ha ottenuto una vittoria, il Milan una vittoria e tre partite sono finite in parità, con l'unico risultato decisivo in Serie A tra le due rappresentato dal successo per 2-0 della Juventus nel gennaio 2025.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
220080+86
V
V
2
InterInterINT
220051+46
V
V
3
MilanMilanMIL
220041+36
V
V
4
JuventusJuventusJUV
220030+36
V
V
5
AtalantaAtalantaATA
220031+26
V
V
6
LazioLazioLAZ
220020+26
V
V
7
UdineseUdineseUDI
211043+14
V
D
8
ComoComoCOM
211032+14
V
D
9
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
V
S
10
NapoliNapoliNAP
210132+13
S
V
11
SassuoloSassuoloSAS
21013303
V
S
12
CagliariCagliariCGL
21011103
S
V
13
LecceLecceLEC
210124-23
S
V
14
TorinoTorinoTOR
200224-20
S
S
15
BolognaBolognaBOL
200202-20
S
S
16
GenoaGenoaGEN
200203-30
S
S
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
S
S
18
MonzaMonzaMON
200237-40
S
S
19
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
S
S
20
FiorentinaFiorentinaFIO
200207-70
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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