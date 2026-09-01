Juventus-Milan, anteprima di Serie A: tutto quello che c'è da sapere

Juventus-Milan: dettagli della partita

Serie A - Game Week 3 6 set 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Juventus e Milan scenderanno in campo il 6 settembre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

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Big italiane di fronte a Torino

La Juventus torna all'Allianz Stadium per ospitare il Milan nella serata di domenica, in occasione della 3ª giornata della Serie A 2026/27. I bianconeri arrivano al weekend con due vittorie consecutive e due clean sheet di fila, e puntano a conquistare un altro successo casalingo fondamentale per mantenere l'inerzia positiva di questo avvio in vetta alla classifica. Per il Milan, la trasferta verso ovest a Torino rappresenta un test enorme per dare continuità al proprio inizio perfetto nella campagna nazionale.

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L'accelerazione nella ripresa dei bianconeri stende il Parma

La Juventus arriva alla sfida di domenica dopo aver ottenuto un composto successo per 2-0 in casa contro il Parma nella 2ª giornata, il 29 agosto. Dopo un primo tempo chiuso senza reti, il subentrato Nicolás González ha sbloccato il risultato al 62', prima che Teun Koopmeiners mettesse al sicuro i tre punti all'88'. Insieme al successo esterno per 1-0 contro il Frosinone nella giornata inaugurale, la Juventus è a punteggio pieno con 6 punti e nessun gol subito, mostrando un'organizzazione difensiva solidissima con una retroguardia guidata da Gleison Bremer.

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Ramos trascina la vittoria dei rossoneri sul Venezia

Il Milan arriva a Torino pieno di fiducia dopo aver conquistato una vittoria per 2-0 contro il Venezia a San Siro nella 2ª giornata, il 28 agosto. L'attaccante Gonçalo Ramos ha firmato il gol d'apertura al 69', prima dell'autogol nel finale di Redouane Halhal che ha chiuso i conti. Insieme al successo esterno per 2-1 sul Torino nella 1ª giornata, anche il Milan vanta 6 punti sui 6 disponibili, facendo affidamento su un assetto offensivo energico imperniato su Luka Modrić e Gonçalo Ramos.

Solidità difensiva contro attacco dinamico all' Allianz Stadium

Storicamente, le sfide tra questi due club di primo piano sono caratterizzate da enorme disciplina tattica e alta intensità per tutta la partita. La difesa impenetrabile della Juventus affronterà la sua prova più dura finora contro il pericoloso reparto offensivo del Milan. Con margini sottilissimi a separare le principali pretendenti nelle prime fasi della corsa allo Scudetto, il big match di domenica promette un classico duello italiano fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e formazioni

La Juventus si presenta a questa partita senza Andrea Cambiaso, che ha riportato un infortunio durante la vittoria contro il Parma. Luciano Spalletti non ha ancora una probabile formazione confermata in questa fase, e sono attesi ulteriori aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

Ruben Amorim non segnala infortuni né squalifiche nel Milan alla vigilia della trasferta di Torino. Non è stata ancora confermata una probabile formazione per gli ospiti, con aggiornamenti sulla squadra che arriveranno non appena disponibili.

Forma

La Juventus ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone una e senza pareggiarne alcuna in questa serie. L'uscita più recente è stata la vittoria casalinga per 2-0 contro il Parma, e nel precedente impegno di Serie A è arrivato anche un successo esterno per 1-0 contro il Frosinone. Nell'arco di queste cinque partite, l'unica sconfitta è arrivata contro l'Inter in un'amichevole pre-campionato, persa per 2-1. La Juventus ha segnato sei gol e ne ha subiti tre in questo arco di cinque partite.

Anche il Milan ha vinto tre delle ultime cinque partite, con una sconfitta e un pareggio. Il risultato più recente è stato il 2-0 contro il Venezia, e a questo ha fatto seguito una vittoria esterna per 4-2 contro il Manchester United in pre-campionato. L'unica sconfitta nella serie è stata il 3-0 subito contro il Chelsea in un'amichevole. Il Milan ha segnato dieci gol nelle cinque partite e ne ha subiti cinque.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste squadre si è concluso sullo 0-0, disputato a San Siro nell'aprile 2026 in Serie A. Il precedente incrocio, sempre in Serie A nell'ottobre 2025, era terminato senza reti all'Allianz Stadium. Negli ultimi cinque precedenti diretti, la Juventus ha ottenuto una vittoria, il Milan una vittoria e tre partite sono finite in parità, con l'unico risultato decisivo in Serie A tra le due rappresentato dal successo per 2-0 della Juventus nel gennaio 2025.