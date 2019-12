La Juventus a Leverkusen: Sarri sperimenta, ma Ronaldo ci sarà

Ultima partita della fase a gironi di Champions League per la Juventus: bianconeri già qualificati, spazio a Buffon, Demiral, Rugani e Rabiot.

Si chiuderà alla BayArena il cammino della nella fase a gironi della . La compagine bianconera, già certa della qualificazione agli ottavi di finale e del primo posto nel Gruppo D, affronterà il in un match che di fatto ha un peso specifico importante solo per i tedeschi, visto che in ballo ci sarà la possibilità di superare al fotofinish l’ .

Gli uomini di Sarri avranno comunque la possibilità di mettersi alle spalle la prima sconfitta stagionale patita in campionato contro la e di rispondere alle critiche degli ultimi giorni. Quello che è certo è che la sfida di Leverkusen potrà rappresentare un’occasione ghiotta per chi punta a mettersi in mostra e a ritagliarsi più minuti in stagione.

Il tecnico bianconero dovrebbe infatti schierare una formazione in parte sperimentale, che dovrebbe presentare numerose novità soprattutto a difesa e centrocampo. In porta ci sarà Gigi Buffon che, a diciotto mesi dall’espulsione di Madrid, tornerà a vestire la maglia della Juventus in Champions League.

A 41 anni e 317 giorni, punta a diventare il secondo giocatore più anziano ad aver giocato nella massima competizione continentale per club (il primato è di Marco Ballotta con 43 anni e 253 giorni) e soprattutto a dimenticare qualche ultima uscita non propriamente perfetta.

Davanti a lui dovrebbe agire una linea a quattro composta da Cuadrado (squalificato per la prossima di campionato con l’ , Demiral, Rugani e De Sciglio.

Chiavi del centrocampo affidate a Pjanic (anche lui out per squalifica con l’Udinese), con il rientrante Rabiot e Matuidi che dovrebbero agire ai suoi fianchi. Proprio per Rabiot si tratterà di un’occasione di platino per mettersi in mostra, visto che per lui sin qui i minuti in campionato sono stati appena 331, ai quali vanno aggiunti i soli 115’ di Champions.

Meno sorprese in attacco dove Bernardeschi dovrebbe agire a supporto di Higuain e quel Cristiano Ronaldo che, quando sente odore di Europa, vuole a tutti i costi scendere in campo.

Bosz punterà sul consueto 4-2-3-1 nel quale la linea di difesa davanti a Hradecky sarà composta da Lars e Sven Bender. oltre che da Tah e Wendell.

Aranguiz e Baugartlinger formaranno la cerniera di mediana, mentre in avanti, alle spalle dell’unica punta Volland, dovrebbe agire un terzetto con Bellarabi, Havertz e Bailey.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Juventus:

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Aranguiz, Baugartlinger; Bellarabi, Havertz, Bailey; Volland.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, Rugani, De Sciglio; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo.