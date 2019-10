Ronaldo a segno su rigore nel recupero: l'ultimo era quello in Real Madrid-Juventus

Cristiano Ronaldo glaciale dal dischetto al 95': l'ultimo rigore segnato con i club nel recupero era quello di Real Madrid-Juventus del 2018.

La ringrazia Cristiano Ronaldo: il portoghese si è procurato ed ha trasformato il rigore decisivo valso i tre punti contro un ottimo , rimasto in partita fino all'ultimo nonostante la discussa espulsione di Cassata.

'CR7' ha timbrato il cartellino in pieno recupero, al minuto 95, mostrando una freddezza non comune in un momento chiave dell'incontro: proprio come l'11 aprile 2018.

Quello fu il giorno dell'eliminazione dei bianconeri ai quarti di , arrivata proprio per mano di Cristiano Ronaldo, all'epoca attaccante del : goal anche in quel caso nel recupero inoltrato, al 97'.

90 - L'ultimo gol segnato con i club da Cristiano #Ronaldo nei minuti di recupero prima di oggi (95:16) era arrivato, sempre su calcio di rigore, in Real Madrid-Juventus dell'aprile 2018. Glaciale. #JuveGenoa — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 30, 2019

E quel penalty era anche l'ultimo realizzato con i club dall'ex nei minuti conclusivi di una partita: un anno e mezzo dopo, l'esito finale è sempre lo stesso.