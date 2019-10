Juventus-Genoa, le formazioni ufficiali: Bentancur per Pjanic, debutta Rugani

La Juventus deve battere il Genoa per tornare al primo posto: Sarri fa debuttare Rugani e schiera Bentancur in regia. Thiago Motta col 4-2-3-1.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Cassata; Pandev, Agudelo, Kouame; Pinamonti.

La , dopo il pareggio di , deve tornare alla vittoria contro il nel turno infrasettimanale di per risorpassare l' in testa alla classifica.

Sarri, senza Pjanic e Higuain, ritrova Cristiano Ronaldo accanto a Dybala e affida la regia a Bentancur. A centrocampo rientrano dal 1' Khedira e Matuidi.

In difesa prima presenza stagionale per Rugani che fa rifiatare De Ligt. Il terzino destro è Cuadrado, preferito a Danilo e De Sciglio. In panchina si rivedono Ramsey e Douglas Costa.

Thiago Motta schiera il Genoa col 4-2-3-1: alle spalle di Pinamonti giocano Pandev, Agudelo e Kouame. Schone e Cassata davanti alla difesa. I due terzini sono Ghiglione e Ankersen.

Scegli carta Hybrid Juventus e partecipa al concorso !