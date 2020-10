Juventus, brutte notizie dal Galles: Ramsey salta la Bulgaria per infortunio

Nel giorno in cui dal arriva il comunicato della positività di Cristiano Ronaldo al Covid-19 , la si ritrova a dover fare i conti con un’altra brutta notizia che questa volta proviene direttamente dal .

Aaron Ramsey infatti non prenderà parte alla prossima sfida di UEFA che vedrà protagonista la sua Nazionale mercoledì sera a Sofia contro la Bulgaria , poiché alle prese con un infortunio.

A confermarlo è stata la Federazione calcistica gallese attraverso un post pubblicato su Twitter .

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿DIWEDDARIAD CARFAN🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Aaron Ramsey has withdrawn from the squad due to injury and will not travel to Bulgaria.



Brysia wella Rambo! #TogetherStronger pic.twitter.com/AuydI2FEYO