Retroscena Juventus: ci provò con Conte prima di scegliere Sarri

Sarri non sarebbe stato la prima e unica scelta della Juventus: i bianconeri ci avrebbero provato con Conte, già da tempo d'accordo con l'Inter.

Al 28 giugno, e hanno colmato il vuoto sulle rispettive panchine: su quella nerazzurra è finito Antonio Conte, seguito a distanza di sedici giorni dell'annuncio di Maurizio Sarri in qualità di nuova guida della squadra bianconera.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Eppure gli eventi avrebbero potuto prendere una piega diversa se le scelte dei protagonisti della vicenda fossero state diverse e non condizionate da accordi presi in precedenza che hanno finito per disegnare lo scenario attuale.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo 'Libero', la prima scelta della Juventus non sarebbe stata Sarri: prima di virare completamente su di lui, 'Madama' avrebbe fatto un tentativo per un clamoroso ritorno di Conte, contattato da Fabio Paratici in sintonia con Pavel Nedved.

Il tecnico salentino avrebbe fatto notare l'accordo in essere con Giuseppe Marotta, raggiunto già ad aprile, preferendo tener fede all'impegno preso con l'Inter e non sedersi nuovamente sulla panchina che fu sua dal 2011 al 2014.

La traumatica separazione con Andrea Agnelli non sarebbe stata un problema: eccome, invece, l'intesa con i nerazzurri, troppo marcata per essere interrotta prematuramente.