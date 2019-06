Juventus, Buffon non indosserà la numero 1: resta a Szczęsny

Buffon non indosserà la storica maglia numero 1 nella sua seconda vita alla Juventus: resta sulle spalle di Szczęsny, è lui il portiere titolare.

Un clamoroso ritorno alla ormai pronto a concretizzarsi ma senza riabbracciare quella storica numero 1 indossata nella sua prima, lunga, vita in bianconero. Gianluigi Buffon il suo rientro a è deciso a farlo in punta di piedi, motivo per cui non chiederà la sua vecchia maglia.

Una scelta, quella fatta sia da Buffon che dalla Juventus, che, come riportato da 'Tuttosport', servirà a non creare confusione in un ambiente elettrizzato dal ritorno 'a casa' dopo un solo anno di esilio al del vecchio capitano.

Buffon torna per ricoprire il ruolo di vice, dal momento che il portiere titolare sarà Wojciech Szczęsny. Ecco il motivo per cui a indossare la maglia numero 1, che da sempre nel club torinese indica il primo portiere, sarà ancora il polacco.

Le gerarchie prima di tutto, con Buffon che sceglierà dunque un altro numero di maglia. Non la 12 però, di proprietà di Alex Sandro da tre anni. Ora non resta che vedere su quali altre cifre cadrà la scelta.