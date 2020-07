Clima infuocato in Juve Stabia-Entella: finisce in rissa, Coppolaro in ospedale

E’ stata una partita che ha lasciato dietro di se molti strascichi, quella che venerdì sera ha visto protagoniste Stabia ed Entella. Dopo una prima frazione di gioco che si è svolta in un clima di assoluta normalità, gli animi si sono decisamente accesi nella ripresa, quando è scoppiato il caos a seguito di un duro scontro tra Coppolaro e Canotto.

Al 54’, i due sono venuti a contatto e, dopo essersi spintonati, sono stati espulsi dal direttore di gara Baroni.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il diverbio tra i due è proseguito nel tunnel che porta agli spogliatoi e, stando alla versione dell’Entella, il difensore della compagine ligure, mentre continuava a scontrarsi a muso duro con Canotto, è stato colpito con un pugno da un membro dello staff della Juve Stabia, cosa questa che l’ha poi costretto a doversi recare all’ospedale San Leonardo dove è stato visitato e poi dimesso con codice verde. Nel corso del parapiglia, sarebbero stati spintonati anche alcuni responsabili delle forze dell’ordine, che poi avrebbero proceduto ad identificare tutti i presenti, compreso lo stesso Coppolaro che avrebbe aggredito uno steward.

Nelle ore successive al triplice fischio finale, si sono rincorse molte voci, compreso quelle che parlavano di un Canotto trasportato in caserma e messo in stato di fermo.

Lo stesso club campano, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha però smentito questa versione dei fatti.

“In merito a quanto avvenuto in occasione della gara Juve Stabia-Entella negli istanti successivi al momento dell’espulsione dei calciatori Canotto e Coppolaro, la S.S. Juve Stabia tiene a precisare che il calciatore Luigi Canotto – a differenza di quanto apparso su alcune testate on line – non è assolutamente stato trasportato in caserma e sottoposto a stato di fermo. Canotto è rientrato negli spogliatoi ed al termine del match ha anche avuto un sereno confronto con il direttore di gara. Allo stesso modo la S.S. Juve Stabia smentisce in modo categorico che un suo dirigente sia stato sottoposto a stato di fermo o identificato dalle forze dell’ordine. Spiace dover leggere fantasiose ricostruzioni che la società si vede costretta a smentire con forza”.