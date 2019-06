Italia Under 21, Orsolini a forte rischio contro il Belgio: sublussazione alla spalla

Riccardo Orsolini era uscito nell'intervallo di Italia-Polonia Under 21 e gli esami hanno evidenziato una sublussazione alla spalla sinistra.

Piove sul bagnato per Gigi Di Biagio che sabato sera, nell'ultima gara della fase a gironi degli Europei contro il Under 21, quasi certamente non potrà contare su Riccardo Orsolini.

L'esterno, appena riscattato dal per 15 milioni di euro, era uscito durante l'intervallo di - Under 21 e aveva lasciato lo stadio 'Dall'Ara' con la spalla bloccata.

Gli esami a cui Orsolini si è sottoposto oggi hanno evidenziato una sublussazione alla spalla sinistra che gli impedirà di scendere in campo nella decisiva gara contro il Belgio Under 21.

Il giocatore però non vuole abbandonare il ritiro dell'Italia e spera di recuperare in tempo per l'eventuale semifinale. Semifinale che gli Azzurrini dovranno conquistare sabato sera.

Dopo la bella vittoria contro la , infatti, l'Italia è stata sconfitta dalla Polonia e ora anche una vittoria contro il Belgio potrebbe non bastare per entrare tra le prime quattro d'Europa e accedere alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Di Biagio peraltro sabato non avrà a disposizione neppure Nicolò Zaniolo che, già diffidato, contro la Polonia ha rimediato un altro giallo con conseguente squalifica.