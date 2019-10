Italia, Mancini come Pozzo: "Mi interessa il record dei due Mondiali e delle Olimpiadi"

Roberto Mancini analizza la vittoria dell'Italia contro il Liechtenstein: "Ho avuto delle risposte positive, vedo che i ragazzi partecipano".

Certo, era il Liechtenstein e non il del '70, ma per l' è comunque una grande vittoria. Un successo che porta fiducia, visto il maxi-turnover operato da Mancini. Tre punti che significano diversi record. Mancini può sorridere e guardare al futuro con il sorriso.

5-0 in trasferta ed ottava vittoria su otto gare nelle qualificazioni all'Europeo, con l'Italia che dopo aver ottenuto l'aritmetico passo per il torneo, nonchè il primo posto e la possibilità di giocare almeno due gare in casa (all'Olimpico di ), ha anche eguagliato quella del 1939.

Mancini è soddisfatto di aver agganciato Pozzo per le nove vittorie di fila, ma non è l'essenziale, come dichiarato a fine gara a 'Rai Sport' con una battuta.

"Di Pozzo mi interessa il record dei due Mondiali e delle Olimpiadi, non delle nove o dieci partite. Se mi accontenterei dell'Europeo? Sì".

Il ct ha speso anche qualche parola sulla gara giocata dai suoi.

"Ho avuto delle risposte positive. Altre si possono migliorare, anche perché alcuni hanno giocato poco insieme".

Una battuta poi sui tanti giovani che ora sono in Nazionale. A partire da Di Lorenzo e Cristante.