Italia, Mancini convoca Tonali: già in gruppo per la Grecia

La FIGC comunica che Sandro Tonali, dopo la partita di ieri sera con l'Italia Under 21, oggi pomeriggio sarà già in gruppo con la nazionale maggiore.

Un periodo magico per Sandro Tonali che adesso, dopo uno strepitoso inizio di , si aggregherà con la nazionale maggiore per la partita di sabato fra e Grecia. La convocazione, già ventilata da Mancini nei giorni scorsi, ora è ufficiale per il centrocampista del .

Una Nazionale decimata a centrocampo, a causa degli infortuni di Sensi e Florenzi, corre ai ripari affidandosi ad un giovane di belle speranze: il centrocampista classe 2000, dopo la deludente prestazione dell'Under 21 di ieri sera, raggiungerà già nella giornata di oggi i suoi compagni nella nazionale maggiore per preparare l'assalto alla Grecia. Giornata di viglia oggi oltre che per Tonali, che domani potrebbe fare il suo esordio con la maglia azzurra, anche per Roberto Mancini: il ct della Nazionale parlerà in conferenza stampa alle 17.30.

Il giovane centrocampista del Brescia ha dimostrato in queste prime sei partite di Serie A di essere capace di ricoprire tutto il campo, dando una grande mano alla squadra in termini di palloni recuperati e allo stesso tempo di non perdere la lucidità in fase di impostazione, sapendo inoltre rifinire molto bene in avanti. Un centrocampista totale che si ispira a due grandi leggende della nostra nazionale come Pirlo e Gattuso.

Contro Grecia e Liechtenstein Tonali cercherà il suo debutto con la maglia azzurra, nonostante l'azzurrino sia già stato convocato da Mancini due volte: per l'amichevole contro gli e per il doppio impegno di qualificazione contro Armenia e Finlandia, in entrambi i casi non è mai riuscito a calcare il campo da gioco. Sarà difficile vederlo in campo già con la Grecia, viste le fatiche patite con l'Under 21, mentre è più probabile un suo impiego per la sfida con il Liechtenstein.