Italia-Lussemburgo Under 21: dove vederla in tv e streaming

L'Italia Under 21 torna in campo contro i pari età del Lussemburgo per la prima partita del girone di qualificazione agli Europei.

Dopo l'ottimo esordio sulla panchina azzurra, il nuovo allenatore Paolo Nicolato guida l' Under 21 nella prima partita di qualificazione ai prossimi Europei di categoria: di fronte i pari età del Lussemburgo.

Buona la prima per il nuovo ct azzurro, che al 'Massimino' di Catania ha iniziato il proprio mandato con un netto 4-0 alla Moldavia in un test amichevole che ha sicuramente dato risposte positive. Gli azzurrini hanno avuto la meglio con la rete di Scamacca, la doppietta di Frattesi e il poker finale di Tumminello.

A Castel di Sangro gli azzurrini iniziano il nuovo percorso che porta all'Europeo: primo match contro il Lussemburgo, formazione sulla carta decisamente alla portata per un gruppo ricco di talento come quello italiano.

Nel girone dell'Italia Under 21 sono inserite anche , , e Armenia: le prime due sono già rispettivamente a sei e tre punti dopo i primi match giocati. Il nuovo gruppo di Nicolato può fare affidamento sulle qualità di un tridente di primissimo livello come Sottil, Kean e Pinamonti e su giocatori già affermati in come Zaniolo, Locatelli e Tonali.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Italia-Lussemburgo Under 21: dalle notizie relative alle formazioni alle indicazioni su come seguire il match in diretta tv e streaming.

ITALIA-LUSSEMBURGO UNDER 21: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Italia-Lussemburgo Under 21 DATA 10 settembre 2019, ore 18.30 DOVE Stadio Teofilo Patini, Castel di Sangro ARBITRO Peter Kjærsgaard-Andersen ( ) TV Rai STREAMING RaiPlay

ORARIO ITALIA-LUSSEMBURGO UNDER 21

Italia-Lussemburgo Under 21 è fissata per martedì 10 settembre 2019, con fischio d'inizio alle 18.30. Arbitra il primo match di qualificazioni il danese Peter Kjærsgaard-Andersen.

A trasmettere Italia-Lussemburgo Under 21 sarà ancora una volta la Rai, il match andrà in onda precisamente su Rai 2. Prima uscita ufficiale per il nuovo allenatore Nicolato.

La prima sfida di qualificazione dell'Italia Under 21 contro i pari età del Lussemburgo potrà essere seguita anche in diretta con il servizio RaiPlay, piattaforma gratuita messa a disposizione dalla Rai tramite pc, smartphone e tablet.

Nicolato opterà con ogni proabilità per un 4-3-3 con Plizzari tra i pali. A formare la coppia di centrali dovrebbero invece essere Marchizza e Bastoni con Adjapong e Ranieri sugli esterni.

Guidare la manovra a centrocampo spetterà invece al trio formato da Carraro, Locatelli e Zaniolo. In attacco spazio al tridente, con Scamacca e Pinamonti più esterni e Kean punta centrale. Nessuna assenza per squalifica.

ITALIA (4-3-3): Plizzari; Adjapong, Marchizza, Bastoni, Ranieri; Zaniolo, Carraro, Locatelli; Kean, Pinamonti, Scamacca.

LUSSEMBURGO (4-4-2): Machado; Brandenburger, Simon, Korac, Held; Schaus, Olesen, Duriatti, Tinelli; Curci, Prudhomme.