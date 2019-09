Italia, De Rossi pre-convocato: Mancini però non è convinto

Secondo 'Il Corriere della Sera', la FIGC vorrebbe rendere omaggio a De Rossi per Italia-Grescia, ma Mancini nutre alcuni dubbi sulla convocazione.

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, la FIGC ha pre-convocato Daniele De Rossi per le due sfide di qualificazione ad contro la Grecia e contro il Liechtenstein di ottobre.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', c'è un motivo ben preciso dietro questa scelta. La Federazione vorrebbe concedere a De Rossi qualche minuto nella sfida tra e Grecia, che per altro si gioca allo stadio Olimpico di , dove 'Capitan Futuro' è di casa.

Sarebbe un addio alla Nazionale, un tributo alla carriera di De Rossi e alla sua esperienza con la maglia della Nazionale. In tutto questo però c'è Roberto Mancini che nutre ancora molti dubbi a riguardo.

Il suo è un progetto giovane, ha aperto un nuovo ciclo e i 36 anni di De Rossi non si sposerebbero perfettamente con tutto questo. Inoltre attualmente il centrocampista è anche infortunato ed il suo recupero per queste due partite dell'Italia non è certo.

Mancini si è preso un po' di tempo per decidere: dovrà comunicare la lista dei convocati giorno 4 ottobre.