Italia, De Rossi preconvocato per la sfida alla Grecia

Daniele De Rossi è pronto a tornare in Nazionale: preconvocato per i match di qualificazione agli Europei con Grecia e Liechtenstein di ottobre.

L' sta per riabbracciare Daniele De Rossi, la cui ultima presenza in azzurro risale ormai al 10 novembre 2017, quando arrivò una bruciante sconfitta in nell'andata del playoff di qualificazione ai Mondiali 2018.

'La Gazzetta dello Sport' rivela che il centrocampista del Boca Juniors è stato preconvocato dal commissario tecnico Roberto Mancini: nel mirino le sfide contro Grecia e Liechtenstein in programma il 12 e il 15 ottobre.

Non si tratta di una convocazione vera e propria ma dell'intenzione di voler nuovamente contare sull'apporto dell'ex capitano della , attualmente ai box per un problema muscolare che rischia di fargli saltare l'andata della semifinale di Copa Libertadores con il River Plate.

Se il guaio fisico verrà risolto in tempo, c'è da scommettere che Mancini non si lascerà sfuggire l'occasione di richiamare De Rossi che, ironia della sorte, ritornerebbe proprio in quello che è stato per tanti anni il suo stadio, l'Olimpico.

Con un successo sulla Grecia la qualificazione a sarebbe realtà, forse addirittura con un De Rossi in più. Chi l'avrebbe mai detto?