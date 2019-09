Italia in Armenia per il pokerissimo: Barella e Belotti dal 1', out Sensi

Dopo 4 vittorie di fila, l'Italia cerca di mantenersi a punteggio pieno a Yerevan. Sensi e Immobile in panchina. Il pericolo principale è Mkhitaryan.

Obiettivo: mantenere l'en plein. Dopo quattro vittorie nelle prime quattro giornate, l' di Roberto Mancini vola in Armenia per rimanere a punteggio pieno e, di conseguenza, guardare con tranquillità totale alle ultime gare di qualificazione ai prossimi Europei.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

La classifica, del resto, è assolutamente confortante: l'Italia è in vetta con 12 punti, seguita dalla Finlandia con 9 e proprio dall'Armenia con 6. Grecia e , le due avversarie apparentemente più quotate alla vigilia, stazionano a quota 4. Insomma, la situazione ideale per provare a chiudere il discorso con largo anticipo.

A Yerevan (calcio d'inizio alle ore 18), Mancini schiererà il 4-3-3 divenuto ben presto il suo marchio di fabbrica. Undici quasi definito, con un paio di piccoli dubbi ad agitare la mente del commissario tecnico in mezzo a un mare di certezze.

In mezzo al campo, Barella è nettamente favorito su Sensi per ricoprire il ruolo di mezzala destra. E questo nonostante il titolare nell' sia l'ex , autore di un inizio di stagione strepitoso. Davanti, invece, dovrebbe toccare a Belotti e non a Immobile. E accanto al centravanti granata, due tra Chiesa, Bernardeschi ed El Shaarawy: a partire in seconda fila è il 'cinese'.

Tutto definito, invece, in difesa: i due terzini saranno Florenzi e l'oriundo Emerson Palmieri, i due centrali Bonucci e Romagnoli, già coppia ai tempi del . Il grave infortunio di Chiellini, del resto, ha aperto le porte della titolarità al capitano rossonero.

Occhio in ogni caso all'Armenia, che ha nel nel giallorosso Mkhitaryan la punta di diamante. I nostri avversari sperano in un colpo di prestigio per mantenere vivo il sogno di una clamorosa qualificazione e, inoltre, ripensano alla sfida del San Paolo del 2013 (ct Prandelli): in quell'occasione la gara finì con un impensabile 2-2.

L'articolo prosegue qui sotto

Le probabili formazioni di Armenia-Italia

ARMENIA (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Haroyan, Ishkhanyan, Hovhannisyan; Mkrtchyan, Grigoryan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.