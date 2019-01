Ipotesi Tottenham per Giuseppe Rossi: contratto a gettone per l'ex Fiorentina

Giuseppe Rossi si allena con il Manchester United ed è entrato nelle mire del Tottenham, in totale emergenza offensiva: ipotesi contratto a gettone.

Dall'arrivo di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United, Giuseppe Rossi si è unito alla squadra per allenarsi e tenersi in forma. I suoi giorni con i 'Red Devils' potrebbero però finire presto, visto che su di lui sembra iniziare a muoversi qualcosa: sarebbe in particolare il Tottenham ad essersi interessato a lui.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A, Liga, Ligue 1 e Serie B in esclusiva: attiva qui il tuo mese gratuito

Secondo quanto riporta 'Tuttosport', il club del nord di Londra sarebbe alla ricerca di un rinforzo da poter inserire immediatamente in attacco, visti i diversi problemi che sta affrontando in questo periodo dell'anno.

Pochettino deve fare i conti con l'assenza di Heung-Min Son, che ha raggiunto la Corea del Sud in Coppa d'Asia, con l'infortunio di Harry Kane che dovrebbe rientrare soltanto a marzo, e con la voglia di Fernando Llorente di lasciare Londra e tornare in Spagna.

Gli Spurs sono attesi da un periodo di fuoco: undici partite nel prossimo mese e mezzo, compreso il doppio impegno con il Borussia Dortmund negli ottavi di Champions League, più l'eventuale finale di Coppa di Lega e i successivi turni di FA Cup. L'assenza di Kane costringe la società a tornare sul mercato e vagliare le opzioni disponibili, soprattutto occasioni.

L'articolo prosegue qui sotto

L'idea del Tottenham sarebbe quella di offrire a Giuseppe Rossi un contratto "a gettone": sarebbe pagato in base alle presenze che garantirebbe. L'italo-americano non gioca una partita ufficiale dal 20 maggio, quando ha affrontato il Torino con la maglia del Genoa. Nella scorsa stagione ha totalizzato 10 presenze e una rete tra campionato e coppe.

Le alternative all'attaccante italiano per il Tottenham sono soprattutto Malcom, che non sta convincendo a Barcellona, e il rientro dal prestito al Fenerbahce di Vincent Janssen. Più complicata la pista Arnautovic per i costi che comporterebbe.

'Pepito', da Carrington, dove si allena con lo United - e dove è stato incensato da Solskjaer per la forma fisica dimostrata - spera che la scelta ricada su di lui, per poter avere un'altra occasione in una carriera costellata dagli infortuni.