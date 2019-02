Inter, Wanda Nara: "Icardi il primo a credere in me"

Wanda Nara in esclusiva alla rivista argentina 'Gente'. Ecco alcune anticipazioni: "Preparo i miei figli a combattere contro il male e l'invidia".

Prosegue il braccio di ferro tra l'Inter e Mauro Icardi, ancora out in seguito alla scelta della società di togliergli la fascia da capitano: le visite mediche a cui si è sottoposto non hanno rilevato novità rispetto alle condizioni di inizio stagione, scatenando l'ira dei tifosi.

Nell'occhio del ciclone è finita anche la moglie e procuratrice Wanda Nara, in particolare per alcune frasi pronunciate nel corso della trasmissione 'Tiki Taka', dove è ospite fissa ogni domenica sera: nel mirino i compagni del marito che, evidentemente, non devono aver digerito tali affermazioni.

Wanda ha rilasciato un'intervista alla rivista argentina 'Gente'. Queste alcune brevi anticipazioni.

"In molti cercano di destabilizzarmi. Preparo i miei figli a combattere contro il male e l'invidia delle persone".

Tra lui e Icardi nessun problema, rapporto eccezionale che va al di là dell'aspetto lavorativo.

"Lui è il primo a credere in me. Il nostro amore durerà per tutta la vita".

A far discutere nelle scorse ore anche l'eventualità di un addio all'Inter: i due coniugi preferirebbero restare in Italia, con Juventus e Napoli come i club più accreditati per spuntarla.