Icardi e Wanda hanno deciso: resteranno in Italia, Juventus o Napoli

La separazione a fine anno tra Icardi e L'Inter sembra ormai certa: lui e Wanda però vogliono restare in Italia...

Il braccio di ferro tra Mauro Icardi e l'Inter continua. Il giocatore non fa passi indietro, la separazione tra l'argentino e la società nerazzurra a fine anno sembra ormai inevitabile. Il giocatore e Wanda Nara ragionano quindi già sul futuro.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Mauro Icardi e Wanda Nara avrebbero deciso di continuare a restare in Italia, e quindi di giocare in Serie A. Una scelta familiare, ma non solo.

A meno che non arrivi una proposta a sorpresa dall'estero, irrinunciabile, Mauro Icardi giocherà anche in Serie A, ma non nell'Inter. Le due squadre più accreditate per accoglierlo sono la Juventus ed il Napoli.

Per entrambe non è un mistero l'interesse verso Mauro Icardi. Il Napoli era arrivato ad offrire anche 90 milioni all'Inter nell'estate dell'addio a Higuain, mentre la Juventus fino a qualche giorno fa non ha nascosto nulla con le parole di Paratici.

Il grande problema dell'Inter adesso sarà uno solo: come comportarsi in una possibile trattativa per cedere Mauro Icardi? Il giocatore potrebbe non giocare da qui a fine anno, i nerazzurri vedrebbero così svalutare il prezzo del suo cartellino, anche perché pubblicamente in rotta con la società.