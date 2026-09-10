Inter-Udinese: dettagli della partita

Serie A - Game Week 4 14 set 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

Inter e Udinese Calcio scenderanno in campo il 14 settembre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Serie A del lunedì sera a Milano

L'Inter torna in casa per ospitare l'Udinese Calcio a San Siro e chiudere la 4ª giornata della Serie A 2026/27. Reduce da una vittoria interna ad alta intensità contro il Napoli e da un impegnativo viaggio europeo in settimana, la squadra nerazzurra punta a blindare un altro successo casalingo per mantenere il proprio slancio iniziale nelle zone alte della classifica. Per l'Udinese, il viaggio a Milano dopo una sconfitta nel finale offre un'ottima occasione per reagire e testare la propria tenuta difensiva contro uno degli attacchi più prolifici della Serie A.

Getty Images

La rimonta da cinque gol dei nerazzurri contro il Napoli

L'Inter arriva alla sfida di lunedì sera con grande fiducia dopo aver ottenuto una drammatica vittoria per 3-2 contro l'SSC Napoli a San Siro nella 3ª giornata (5 settembre). Dopo essere andata sotto 2-0 a inizio secondo tempo, Lautaro Martínez ha acceso la rimonta al 56', prima che Marcus Thuram pareggiasse all'82'. Martínez ha completato la rimonta con il gol decisivo al 90' nel recupero, assicurando tutti e tre i punti in una sfida classica.

Getty Images

Il crollo finale delle Zebrette contro la Lazio

L'Udinese Calcio viaggia verso ovest cercando di ritrovare l'equilibrio dopo aver subito una frustrante sconfitta interna per 2-1 contro la S.S. Lazio al Bluenergy Stadium nella 3ª giornata (7 settembre). Il centrocampista Jesper Karlström ha portato avanti l'Udinese a inizio secondo tempo (49'), ma la Lazio ha reagito con i gol di Davide Frattesi (75') e Albert Guðmundsson (88') per prendersi la vittoria. Il risultato lascia la squadra di Kosta Runjaić determinata a serrare le fila in difesa nelle fasi finali delle partite.

Potenza offensiva contro il blocco basso dei friulani

Storicamente, l'Inter ha mantenuto una forte supremazia casalinga in questo confronto, ma l'assetto fisico dell'Udinese rappresenta sempre una sfida scomoda. Il motore del centrocampo nerazzurro guidato da Hakan Çalhanoğlu e Nicolò Barella proverà a controllare il ritmo e a rifornire Lautaro Martínez, mentre l'Udinese si affiderà ai contropiedi guidati da Jesper Karlström e Keinan Davis. Con punti pesanti in palio in campionato, la sfida di lunedì sera promette grande intensità fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e formazioni

Cristian Chivu non ha problemi confermati di infortuni o squalifiche nella squadra di casa in vista di questa partita, anche se sono attesi aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio visto il fitto calendario della rosa, che include il viaggio di Champions League a Madrid pochi giorni prima.

L'Udinese sarà ancora priva di Nicolo Zaniolo, che ha saltato le prime settimane della stagione per infortunio. Anche Matteo Palma, Alessandro Zanoli e Oumar Solet non saranno a disposizione di Kosta Runjaic, con Solet tra coloro che hanno accusato un problema fisico durante la sconfitta contro la Lazio. Ulteriori aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti non appena disponibili.

Forma

L'Inter ha vinto tutte le sue cinque partite più recenti in tutte le competizioni, facendo registrare un perfetto bilancio di cinque vittorie. La sua ultima uscita è stata il 3-2 sul Napoli in Serie A del 5 settembre, e in campionato in questa stagione ha battuto anche il Cagliari 1-0 e il Monza 4-1. A completare questa striscia ci sono i successi pre-campionato contro Real Betis e Juventus. L'Inter ha segnato 10 gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

Le ultime cinque partite dell'Udinese mostrano un bilancio di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. La gara più recente si è chiusa con una sconfitta interna per 2-1 contro la Lazio il 7 settembre, con Gudmundsson entrato dalla panchina per decidere la partita. Prima di allora, i friulani avevano battuto il Monza 3-2 in trasferta e pareggiato 1-1 con il Como nella giornata d'esordio. L'Udinese è andata avanti anche in Coppa Italia, battendo il Venezia 2-1 e il Calcio Padova 1-0 nei turni precedenti.

Precedenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre è stato una partita di Serie A nel gennaio 2026, quando l'Inter ha vinto 1-0 sul campo dell'Udinese. Negli ultimi cinque precedenti diretti, l'Inter ha vinto quattro volte contro una vittoria dell'Udinese, con l'unico successo dei friulani arrivato al Giuseppe Meazza nell'agosto 2025, quando si imposero per 2-1. L'Inter ha segnato nove gol in questi cinque confronti, subendone cinque.