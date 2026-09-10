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Serie A
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Inter-Udinese, anteprima di Serie A: tutto quello che c'è da sapere

Inter vs Udinese
Serie A
Inter
Udinese

Anteprima completa della sfida di Serie A tra Inter e Udinese. Analizziamo i risultati della 3ª giornata, il momento recente e i temi chiave in vista di questo monday night a San Siro.

Inter-Udinese: dettagli della partita

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Serie A - Game Week 4
Giuseppe Meazza

Inter e Udinese Calcio scenderanno in campo il 14 settembre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Serie A del lunedì sera a Milano

L'Inter torna in casa per ospitare l'Udinese Calcio a San Siro e chiudere la 4ª giornata della Serie A 2026/27. Reduce da una vittoria interna ad alta intensità contro il Napoli e da un impegnativo viaggio europeo in settimana, la squadra nerazzurra punta a blindare un altro successo casalingo per mantenere il proprio slancio iniziale nelle zone alte della classifica. Per l'Udinese, il viaggio a Milano dopo una sconfitta nel finale offre un'ottima occasione per reagire e testare la propria tenuta difensiva contro uno degli attacchi più prolifici della Serie A.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

La rimonta da cinque gol dei nerazzurri contro il Napoli

L'Inter arriva alla sfida di lunedì sera con grande fiducia dopo aver ottenuto una drammatica vittoria per 3-2 contro l'SSC Napoli a San Siro nella 3ª giornata (5 settembre). Dopo essere andata sotto 2-0 a inizio secondo tempo, Lautaro Martínez ha acceso la rimonta al 56', prima che Marcus Thuram pareggiasse all'82'. Martínez ha completato la rimonta con il gol decisivo al 90' nel recupero, assicurando tutti e tre i punti in una sfida classica.

Udinese Calcio v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images

Il crollo finale delle Zebrette contro la Lazio

L'Udinese Calcio viaggia verso ovest cercando di ritrovare l'equilibrio dopo aver subito una frustrante sconfitta interna per 2-1 contro la S.S. Lazio al Bluenergy Stadium nella 3ª giornata (7 settembre). Il centrocampista Jesper Karlström ha portato avanti l'Udinese a inizio secondo tempo (49'), ma la Lazio ha reagito con i gol di Davide Frattesi (75') e Albert Guðmundsson (88') per prendersi la vittoria. Il risultato lascia la squadra di Kosta Runjaić determinata a serrare le fila in difesa nelle fasi finali delle partite.

Potenza offensiva contro il blocco basso dei friulani

Storicamente, l'Inter ha mantenuto una forte supremazia casalinga in questo confronto, ma l'assetto fisico dell'Udinese rappresenta sempre una sfida scomoda. Il motore del centrocampo nerazzurro guidato da Hakan Çalhanoğlu e Nicolò Barella proverà a controllare il ritmo e a rifornire Lautaro Martínez, mentre l'Udinese si affiderà ai contropiedi guidati da Jesper Karlström e Keinan Davis. Con punti pesanti in palio in campionato, la sfida di lunedì sera promette grande intensità fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Inter - Udinese

Allenatore

  • C. Chivu

Cristian Chivu non ha problemi confermati di infortuni o squalifiche nella squadra di casa in vista di questa partita, anche se sono attesi aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio visto il fitto calendario della rosa, che include il viaggio di Champions League a Madrid pochi giorni prima.

L'Udinese sarà ancora priva di Nicolo Zaniolo, che ha saltato le prime settimane della stagione per infortunio. Anche Matteo Palma, Alessandro Zanoli e Oumar Solet non saranno a disposizione di Kosta Runjaic, con Solet tra coloro che hanno accusato un problema fisico durante la sconfitta contro la Lazio. Ulteriori aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti non appena disponibili.

Forma

INT

INT - Forma

BET
V1-0
MON
V4-1
CGL
V0-1
NAP
V3-2
RMA
S2-1
Gol segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
UDI

UDI - Forma

BSP
V1-0
COM
D1-1
MON
V2-3
VEN
V2-1
LAZ
S1-2
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Inter ha vinto tutte le sue cinque partite più recenti in tutte le competizioni, facendo registrare un perfetto bilancio di cinque vittorie. La sua ultima uscita è stata il 3-2 sul Napoli in Serie A del 5 settembre, e in campionato in questa stagione ha battuto anche il Cagliari 1-0 e il Monza 4-1. A completare questa striscia ci sono i successi pre-campionato contro Real Betis e Juventus. L'Inter ha segnato 10 gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

Le ultime cinque partite dell'Udinese mostrano un bilancio di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. La gara più recente si è chiusa con una sconfitta interna per 2-1 contro la Lazio il 7 settembre, con Gudmundsson entrato dalla panchina per decidere la partita. Prima di allora, i friulani avevano battuto il Monza 3-2 in trasferta e pareggiato 1-1 con il Como nella giornata d'esordio. L'Udinese è andata avanti anche in Coppa Italia, battendo il Venezia 2-1 e il Calcio Padova 1-0 nei turni precedenti.

Precedenti

Testa a testa

InterPareggioUdinese
4
0
1
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
1
Udinese badge
Udinese
UDI
2
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Udinese badge
Udinese
UDI
1
FIN
Coppa Italia
Inter badge
Inter
INT
2
Udinese badge
Udinese
UDI
0
FIN
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
2
Inter badge
Inter
INT
3
FIN
9Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'incrocio più recente tra queste due squadre è stato una partita di Serie A nel gennaio 2026, quando l'Inter ha vinto 1-0 sul campo dell'Udinese. Negli ultimi cinque precedenti diretti, l'Inter ha vinto quattro volte contro una vittoria dell'Udinese, con l'unico successo dei friulani arrivato al Giuseppe Meazza nell'agosto 2025, quando si imposero per 2-1. L'Inter ha segnato nove gol in questi cinque confronti, subendone cinque.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
3300101+99
V
V
V
2
InterInterINT
330083+59
V
V
V
3
LazioLazioLAZ
330041+39
V
V
V
4
ComoComoCOM
321073+47
V
V
D
5
MilanMilanMIL
321052+37
D
V
V
6
JuventusJuventusJUV
321041+37
D
V
V
7
FrosinoneFrosinoneFRC
320163+36
V
V
S
8
AtalantaAtalantaATA
320143+16
S
V
V
9
CagliariCagliariCGL
320121+16
V
S
V
10
SassuoloSassuoloSAS
31115504
D
V
S
11
UdineseUdineseUDI
31115504
S
V
D
12
NapoliNapoliNAP
31025503
S
S
V
13
TorinoTorinoTOR
310245-13
V
S
S
14
LecceLecceLEC
310225-33
S
S
V
15
BolognaBolognaBOL
301224-21
D
S
S
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
301214-31
D
S
S
17
MonzaMonzaMON
301248-41
D
S
S
18
VeneziaVeneziaVEN
300327-50
S
S
S
19
GenoaGenoaGEN
300317-60
S
S
S
20
FiorentinaFiorentinaFIO
300319-80
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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