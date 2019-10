Inter, Sanchez costerà 25 milioni: il Manchester United ha fissato il prezzo

Il Manchester United ha fissato il prezzo per il cartellino di Alexis Sanchez, in prestito all'Inter fino a giugno 2020: il cileno costerà 25 milioni.

Arrivato in prestito fino al 30 giugno 2020 dal , Alexis Sanchez ha già iniziato a giocarsi le proprie carte per convicere Antonio Conte a trattenerlo all'. Un aiuto inatteso potrebbe arrivare però direttamente dai Red Devils, che hanno deciso di fissare il prezzo per il cileno.

Il club inglese, nonostante il pessimo avvio in questo campionato, non ha infatti alcuna intenzione di riportare il sudamericano a Manchester la prossima estate, preferendo invece un assegno da 25 milioni di euro.

Questa la cifra che, stando al 'Sun', i Diavoli Rossi sono decisi a chiedere all'Inter o in alternativa a qualsiasi altra squadra interessata al giocatore.

L'indea del Manchester United è quella di rientrare almeno in parte dei soldi investiti in un affare che per il club si è rivelato fallimentare. Con sole 5 reti accumulate in 45 gare per i Red Devils, Sanchez a Old Trafford non è infatti proprio riuscito a lasciare un buon ricordo.

I milioni ricavati dalla vendita del giocatore servirebbero così a pagare la maggior parte del contratto del cileno, come rivelato al tabloid da fonti interne al club.