Inter, c'è il responso medico: Sensi torna nel 2020

Emergenza infortuni a centrocampo per l'Inter: Stefano Sensi, dopo il consulto medico avuto in Germania, tornerà dopo la sosta natalizia.

In casa l'emergenza infortuni a centrocampo non accenna a placarsi, con una situazione complicata nel breve termine. Ma c'è di più. C'è, ad esempio, che Stefano Sensi tornerà in campo solamente dopo la sosta natalizia. Dunque, nel nuovo anno.

A riferirlo è "Sky Sport", che spiega come il consulto avuto in , a di Baviera, porti a non anticipare nessun rientro. Insomma, Antonio Conte dovrà munirsi di una buona dose di pazienza. Uscito per infortunio il 6 ottobre nella sfida contro la , e rientrato solamente per 22' con il , il 24enne mediano umbro salterà anche tutto il mese di dicembre. Insomma, il problema alla coscia destra va risolto senza affettare le tempistiche.

Un'altra brutta notizia per il tecnico salentino, che dovrà fare a meno anche di Roberto Gagliardini in vista di e .

Occhi puntati, ora, sul mercato. Con l'ad Beppe Marotta pronto a rinforzare l'organico, provando a sfruttare un'opportunità invernale. Alla Pinetina Arturo Vidal del Barcellona resta un obiettivo particolarmente gradito, senza escludere un possibile assalto a Rodrigo De Paul dell' .