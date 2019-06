Inter, ecco la nuova sede: in zona Porta Nuova a Milano

Dopo dieci anni l'Inter cambia sede: da Corso Vittorio Emanuele a viale Liberazione in zona Porta Nuova a Milano.

Prosegue a tutti i livelli la ristrutturazione portata avanti da Suning all': dopo aver rimodernato i campi d'allenamento e dato una rinfrescata al management, il colosso cinese ha compiuto un'altra importante mossa di cui tener conto.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Dopo dieci anni, infatti, il club nerazzurro cambia sede: dagli storici uffici di Corso Vittorio Emanuele a viale Liberazione in zona Porta Nuova, nel palazzo 'The Corner' come esplicitato dalla società meneghina con questo comunicato.

"Un’inaugurazione che coinvolge l’intera famiglia nerazzurra apre il sipario sulla nuova sede del Club: Inter HQ. La nuova struttura di viale Liberazione si propone come un luogo innovativo e moderno, capace di rispecchiare l’ambizione e la visione futura del Club. Non è casuale la scelta di un luogo altamente iconico della città, simbolo della nuova Milano globale e tecnologica. All’interno del building 'The Corner', cinque piani completati da una terrazza panoramica con una vista che abbraccia Milano dalla Madonnina fino a San Siro ospitano da oggi la nuova casa del Club in città. Gli spazi sono caratterizzati da un’attenta opera di identità visiva che vede il brand nerazzurro ricoprire un ruolo centrale insieme ai grandi campioni della storia del Club e all’internazionalità dei colori nerazzurri".

Un nuovo e moderno ambiente di lavoro, piacevole dal punto di vista estetico, in cui abbozzare magari la squadra del futuro con colpi mirati da raggiungere: dalle novità strutturali a quelle relative al mercato, il passo è davvero breve.