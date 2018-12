Infortunio Hamsik durante Inter-Napoli: si ferma per un problema muscolare

Il Napoli perde il suo capitano Marek Hamsik al 23' del match contro l'Inter: problema muscolare dopo uno scontro con Borja Valero.

Il Napoli perde Marek Hamsik per un problema muscolare. Il centrocampista si è fermato a metà primo tempo del posticipo della 18esima giornata di Serie A, che vede i partenopei impegnati contro l'Inter.

Lo slovacco si è fermato a metà del primo tempo dopo un contrasto con Borja Valero. Hamsik si è immediatamente accorto del problema, apparentemente uno stiramento muscolare, è si è subito fermato senza provare a forzare.

Hamsik è poi rientrato in panchina, sostituito da Maksimovic, con l'avanzamento di Callejon di nuovo sulla linea dei centrocampisti.

Per il centrocampista slovacco l'entità dell'infortunio sarà da valutare nei prossimi giorni. Difficile pensare a un recupero per la sfida casalinga contro il Bologna, in programma tra tre giorni al San Paolo.

