Inter-Ssc Napoli: dettagli della partita

Serie A - Game Week 3 5 set 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

Inter e SSC Napoli scenderanno in campo il 5 settembre 2026 alle 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

Big italiane a confronto a Milano

L'Inter torna in casa per affrontare l'SSC Napoli sotto le luci della sera a San Siro nella 3ª giornata. Dopo due vittorie consecutive all'inizio della campagna in campionato, i nerazzurri puntano a blindare un altro successo interno e a mantenere il loro posto in vetta alla classifica di Serie A. Per il Napoli, la trasferta di sabato al nord rappresenta un'immediata occasione per reagire dopo una sorprendente sconfitta casalinga e lanciare un primo segnale contro un'altra candidata al titolo.

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Le prodezze di Çalhanoğlu in Sardegna

L'Inter arriva a sabato sulle ali dell'entusiasmo dopo aver strappato una vittoria esterna per 1-0 contro il Cagliari nella 2ª giornata (30 agosto). Il centrocampista Hakan Çalhanoğlu ha segnato il gol decisivo al 9', mentre il reparto difensivo dell'Inter ha controllato il gioco per conquistare l'intera posta. Insieme al 4-1 della prima giornata contro l'AC Monza, l'Inter ha il massimo di sei punti con cinque gol segnati, a dimostrazione di una solida organizzazione difensiva e di grande concretezza sotto porta in questo avvio di stagione.

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Il Como sorprende il Maradona

L'SSC Napoli arriva nel capoluogo lombardo con l'obiettivo di rimettersi in carreggiata dopo il frustrante ko per 2-1 contro il Como 1907 allo Stadio Diego Armando Maradona nella 2ª giornata (30 agosto). Rasmus Højlund ha riportato il Napoli in parità al 30' dopo il vantaggio iniziale di Martin Baturina, ma Anastasios Douvikas ha riportato avanti il Como poco dopo. Nonostante l'ingresso di Kevin De Bruyne e l'assalto nel finale alla ricerca del pareggio, il Napoli è rimasto a mani vuote. Insieme al successo per 2-0 della prima giornata contro il Genoa, il Napoli è fermo a tre punti e avrà bisogno di una fase difensiva molto più attenta per arginare l'Inter.

Scacchi tattici sotto il cielo di Milano

Storicamente, le sfide tra queste due grandi del calcio italiano producono partite tirate e altamente tattiche, decise dal controllo della zona centrale del campo. Il trio di centrocampo dell'Inter formato da Çalhanoğlu, Barella e Sučić proverà a dettare il ritmo in casa, mentre il Napoli si affida alla presenza fisica di Scott McTominay e Anguissa per rompere le linee e innescare le transizioni. Con margini sottilissimi a separare i due club in questo avvio di campagna, la vetrina di sabato promette grande intensità fin dal calcio d'inizio.

Notizie sulle squadre e formazioni

L'Inter non ha problemi confermati di infortuni o squalifiche in vista di questa sfida. Chivu non ha ancora indicato una probabile formazione titolare in questa fase e sono attesi ulteriori aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Il Napoli va a Milano senza Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci e Pasquale Mazzocchi, tutti indicati come infortunati. Allegri non ha confermato un undici probabile e il quadro completo dei giocatori a sua disposizione diventerà più chiaro nei prossimi giorni.

Forma

L'Inter arriva con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni e un solo pareggio, l'1-1 nell'amichevole precampionato contro il Milan. In Serie A ha vinto entrambe le gare di campionato: il 4-1 casalingo contro il Monza nella 1ª giornata e l'1-0 a Cagliari nella 2ª giornata. In queste due partite di campionato, l'Inter ha segnato cinque gol e non ne ha subiti.

Il rendimento recente del Napoli è più altalenante. Ha vinto tre delle ultime cinque partite, ma ne ha pareggiata una e persa una. Il risultato più recente è stato la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Como in Serie A, arrivata dopo il successo per 0-2 sul campo del Genoa nella 1ª giornata. Nel precampionato, il Napoli ha battuto l'Aris Thessaloniki 6-2 ma ha potuto soltanto pareggiare 1-1 con il Celta Vigo. La sconfitta contro il Como è stata finora l'unico ko in Serie A, ma è arrivata con errori difensivi e una prestazione sotto tono da parte di diversi giocatori.

Precedenti

L'ultimo confronto tra i due club si è concluso 2-2 al Giuseppe Meazza in Serie A l'11 gennaio 2026. Prima di allora, il Napoli aveva battuto l'Inter 3-1 in casa nell'ottobre 2025. Gli ultimi cinque incroci di Serie A tra queste squadre hanno prodotto due pareggi, due vittorie del Napoli e una vittoria dell'Inter, con gol distribuiti in tutte e cinque le partite.