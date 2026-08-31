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Serie A
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Inter-Napoli, anteprima della Serie A: tutto quello che c’è da sapere

Inter vs Napoli
Serie A
Inter
Napoli

Anteprima completa della sfida tra Inter e SSC Napoli in Serie A. Analizziamo i risultati della 2ª giornata, il momento di forma recente e i temi principali in vista della sfida di sabato sera a San Siro.

Inter-Ssc Napoli: dettagli della partita

crest
Serie A - Game Week 3
Giuseppe Meazza

Inter e SSC Napoli scenderanno in campo il 5 settembre 2026 alle 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

Big italiane a confronto a Milano

L'Inter torna in casa per affrontare l'SSC Napoli sotto le luci della sera a San Siro nella 3ª giornata. Dopo due vittorie consecutive all'inizio della campagna in campionato, i nerazzurri puntano a blindare un altro successo interno e a mantenere il loro posto in vetta alla classifica di Serie A. Per il Napoli, la trasferta di sabato al nord rappresenta un'immediata occasione per reagire dopo una sorprendente sconfitta casalinga e lanciare un primo segnale contro un'altra candidata al titolo.

FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images

Le prodezze di Çalhanoğlu in Sardegna

L'Inter arriva a sabato sulle ali dell'entusiasmo dopo aver strappato una vittoria esterna per 1-0 contro il Cagliari nella 2ª giornata (30 agosto). Il centrocampista Hakan Çalhanoğlu ha segnato il gol decisivo al 9', mentre il reparto difensivo dell'Inter ha controllato il gioco per conquistare l'intera posta. Insieme al 4-1 della prima giornata contro l'AC Monza, l'Inter ha il massimo di sei punti con cinque gol segnati, a dimostrazione di una solida organizzazione difensiva e di grande concretezza sotto porta in questo avvio di stagione.

SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Il Como sorprende il Maradona

L'SSC Napoli arriva nel capoluogo lombardo con l'obiettivo di rimettersi in carreggiata dopo il frustrante ko per 2-1 contro il Como 1907 allo Stadio Diego Armando Maradona nella 2ª giornata (30 agosto). Rasmus Højlund ha riportato il Napoli in parità al 30' dopo il vantaggio iniziale di Martin Baturina, ma Anastasios Douvikas ha riportato avanti il Como poco dopo. Nonostante l'ingresso di Kevin De Bruyne e l'assalto nel finale alla ricerca del pareggio, il Napoli è rimasto a mani vuote. Insieme al successo per 2-0 della prima giornata contro il Genoa, il Napoli è fermo a tre punti e avrà bisogno di una fase difensiva molto più attenta per arginare l'Inter.

Scacchi tattici sotto il cielo di Milano

Storicamente, le sfide tra queste due grandi del calcio italiano producono partite tirate e altamente tattiche, decise dal controllo della zona centrale del campo. Il trio di centrocampo dell'Inter formato da Çalhanoğlu, Barella e Sučić proverà a dettare il ritmo in casa, mentre il Napoli si affida alla presenza fisica di Scott McTominay e Anguissa per rompere le linee e innescare le transizioni. Con margini sottilissimi a separare i due club in questo avvio di campagna, la vetrina di sabato promette grande intensità fin dal calcio d'inizio.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Inter - Napoli

Inter crest
Inter
INT
Formazione
Napoli crest
Napoli
NAP
Napoli crest
Napoli
NAP

Allenatore

  • C. Chivu

L'Inter non ha problemi confermati di infortuni o squalifiche in vista di questa sfida. Chivu non ha ancora indicato una probabile formazione titolare in questa fase e sono attesi ulteriori aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Il Napoli va a Milano senza Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci e Pasquale Mazzocchi, tutti indicati come infortunati. Allegri non ha confermato un undici probabile e il quadro completo dei giocatori a sua disposizione diventerà più chiaro nei prossimi giorni.

Forma

INT

INT - Forma

MIL
D1-1
JUV
V1-2
BET
V1-0
MON
V4-1
CGL
V0-1
Gol segnato (subito)
9/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
NAP

NAP - Forma

OSA
V2-1
CEL
D1-1
ARI
V6-2
GEN
V0-2
COM
S1-2
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Inter arriva con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni e un solo pareggio, l'1-1 nell'amichevole precampionato contro il Milan. In Serie A ha vinto entrambe le gare di campionato: il 4-1 casalingo contro il Monza nella 1ª giornata e l'1-0 a Cagliari nella 2ª giornata. In queste due partite di campionato, l'Inter ha segnato cinque gol e non ne ha subiti.

Il rendimento recente del Napoli è più altalenante. Ha vinto tre delle ultime cinque partite, ma ne ha pareggiata una e persa una. Il risultato più recente è stato la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Como in Serie A, arrivata dopo il successo per 0-2 sul campo del Genoa nella 1ª giornata. Nel precampionato, il Napoli ha battuto l'Aris Thessaloniki 6-2 ma ha potuto soltanto pareggiare 1-1 con il Celta Vigo. La sconfitta contro il Como è stata finora l'unico ko in Serie A, ma è arrivata con errori difensivi e una prestazione sotto tono da parte di diversi giocatori.

Precedenti

Testa a testa

InterPareggioNapoli
0
4
1
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Napoli badge
Napoli
NAP
2
FIN
Serie A
Napoli badge
Napoli
NAP
3
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
Serie A
Napoli badge
Napoli
NAP
1
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
1
Napoli badge
Napoli
NAP
1
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
1
Napoli badge
Napoli
NAP
1
FIN
6Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

L'ultimo confronto tra i due club si è concluso 2-2 al Giuseppe Meazza in Serie A l'11 gennaio 2026. Prima di allora, il Napoli aveva battuto l'Inter 3-1 in casa nell'ottobre 2025. Gli ultimi cinque incroci di Serie A tra queste squadre hanno prodotto due pareggi, due vittorie del Napoli e una vittoria dell'Inter, con gol distribuiti in tutte e cinque le partite.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
220051+46
V
V
2
MilanMilanMIL
220041+36
V
V
3
JuventusJuventusJUV
220030+36
V
V
4
LazioLazioLAZ
220020+26
V
V
5
UdineseUdineseUDI
211043+14
V
D
6
ComoComoCOM
211032+14
V
D
7
AtalantaAtalantaATA
110021+13
V
8
RomaRomaROM
110040+43
V
9
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
V
S
10
LecceLecceLEC
110020+23
V
11
NapoliNapoliNAP
210132+13
S
V
12
CagliariCagliariCGL
21011103
S
V
13
SassuoloSassuoloSAS
21013303
V
S
14
BolognaBolognaBOL
100101-10
S
15
TorinoTorinoTOR
200224-20
S
S
16
GenoaGenoaGEN
200203-30
S
S
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
S
S
18
MonzaMonzaMON
200237-40
S
S
19
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
S
S
20
FiorentinaFiorentinaFIO
200207-70
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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