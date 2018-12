Inter-Napoli: Ancelotti con Milik, Spalletti con Borja Valero

Sarà Inter-Napoli a chiudere il 'Boxing Day' della 18esima giornata di Serie A. Mertens e Joao Mario dovrebbero partire dalla panchina.

Il Santo Stefano della Serie A, con una giornata ricchissima di partite, si chiuderà con il botto rappresentato da Inter-Napoli. Una sfida fondamentale in termini di prestigio e convinzione per le due squadre, anche se forse poco determinante per la classifica.

La Juventus infatti è andata via, mentre Lazio e Milan, per adesso, non impensieriscono il terzo posto dell'Inter. A San Siro Ancelotti e Spalletti vorranno comunque avere la meglio sul proprio rivale.

Luciano Spalletti dovrebbe puntare sulla formazione che ha pareggiato contro il Chievo, al netto di un centrocampo abbastanza rivoluzionato. Contro i clivendi c'erano Nainggolan e Joao Mario. Il primo, come sapete, non sarà della partita per la sospensione dell'Inter, il secondo partirà dalla panchina.

Spazio quindi a Borja Valero e Vecino, al rientro da titolare dopo l'infortunio. In attacco inamovibile Mauro Icardi, così come un Perisic ritrovato e un Politano che non sembra avere alter-ego nella rosa nerazzurra.

Ancelotti invece sembra orientato a lasciare in panchina Mertens, a favore di un Milik che contro la SPAL ha riposato. Torna anche Allan dopo il colpo subito alla schiena.

Meret si prende ancora la porta, dopo l'ottima prestazione contro la SPAL, e quindi si candida ormai a conservare il suo ruolo da titolare.

INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Perisic.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Milik, Insigne.