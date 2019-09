Inter-Lazio, Conte pensa al turnover: pronti Sanchez e Biraghi

L'Inter dovrà ruotare qualche giocatore nel turno infrasettimanale contro la Lazio: i candidati a far rifiatare i titolari sono Sanchez e Biraghi.

L' ha vinto e convinto contro il , adesso però la squadra di Antonio Conte ha davanti un'altra sfida complicata in . Mercoledì sera all'Olimpico arriva la di Simone Inzaghi, che domenica sera è tornata alla vittoria contro il .

Oltre al valore della Lazio, c'è un fattore che preoccupa l'Inter in questo turno infrasettimanale: bsognerà far rifiatare qualche giocatore dopo le fatiche ravvicinate di Champions e del Derby contro il Milan. E, fino ad ora, Conte ha contato sempre sugli stessi uomini.

Due i giocatori, secondo 'Il Corriere dello Sport', pronti a giocare contro la Lazio: il primo è Cristiano Biraghi, che si è allenato bene nelle ultime settimane, il secondo è Alexis Sanchez, rimasto a guardare i compagni dalla panchina sia in Champions che contro il Milan.

L'ex laterale della può concedere un turno di riposo ad Asamoah, che ha giocato sempre in questo inizio di campionato. L'ex attaccante del , invece, potrebbe trovare spazio al posto di uno tra Lautaro Martinez e Lukaku.

Si gioca una possibilità anche Valentino Lazaro sulla fascia destra, al posto di uno tra Candreva e D'Ambrosio; l'ex Hertha però non ha convinto pienamente in Champions e contro la Lazio potrebbe essere troppo rischioso provarlo nuovamente, in questo periodo di ambientamento per lui.