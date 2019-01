Inter-Lazio 4-5 d.c.r.: Aquila in semifinale

La Lazio approda in semifinale di Coppa Italia battendo ai calci di rigore l'Inter per 5-4: 1-1 dopo 120 minuti, a segno Immobile ed Icardi.

Emozioni a raffica, tutte nel finale, nel gelo di Milano per l'ultimo quarto di finale tra Inter e Lazio . Alla fine in semifinale ci va la Lazio che la spunta ai calci di rigore e nel prossimo turno troverà sulla propria strada il Milan.

Niente doppio doppio milanese, dunque, con Strakosha che parando i rigori di Lautaro Martinez e Nainggolan offre a Lucas Leiva la chance di trasformare il penalty decisivo.Gara poco entusiasmante che si era accesa soltanto a cavallo del 90', quando prima Candreva e poi Lautaro Martinez (sì, sempre lui, disastroso il suo impatto sul match) avevano fallito il match-point nerazzurro, poi Handanovic aveva tenuto in vita la squadra di Spalletti esaltandosi prima su Caicedo e poi su Immobile.

Nei supplementari, però, lo stesso Immobile era riuscito a trovare il goal del vantaggio, pareggiato dall'Inter proprio all'ultimo respiro: il cronometro segna il minuto 125 quando Mauro Icardi batte dal dischetto Strakosha e fa sì che la gara prosegua fino ai calci di rigore.

Molto nervosismo in campo, specialmente quando Abisso ha prima espulso Asamoah per poi tornare sui suoi passi e, soprattutto, quando proprio in occasione dell'ultima azione utile ha deciso, sempre richiamato dal VAR, di concedere il rigore per il netto fallo di Milinkovic-Savic ai danni di D'Ambrosio che inizialmente aveva giudicato fuori area.

Rete inutile però quella del capitano nerazzurro, così come il suo cucchiaio nella serie finale di rigori e la parata di Handanovic sul penalty di Durmisi: a far festa, nel gelo di San Siro, è la Lazio.

I GOAL

108' 0-1 IMMOBILE

Immobile riceve palla da Caicedo all'interno dell'area, poi calcia debolmente ma una fortuita deviazione di D'Ambrosio mette fuori tempo Handanovic.

125' 1-1 ICARDI

L'arbitro, con l'ausilio del VAR, concede un calcio di rigore per fallo di Milinkovic-Savic su D'Ambrosio: dal dischetto Icardi batte Strakosha con un destro piazzato.

IL TABELLINO

INTER-LAZIO 4-5 d.c.r. (1-1 d.t.s.)

MARCATORI: 108' Immobile (L), 125'Icardi (I) su rigore

SEQUENZA DEI RIGORI: Brozovic (I) goal, Immobile (L) goal, Lautaro Martinez (I) parato, Durmisi (L) parato, Icardi (I) goal, Parolo (L) goal, Cedric (I) goal, Acerbi (L) goal, Nainggolan (I) parato, Lucas Leiva (L) goal

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini (46' Vecino), Brozovic, Joao Mario (81' Lautaro Martinez); Politano (106' Cedric), Icardi, Candreva (106' Nainggolan)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace (70' Bastos), Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto (101' Parolo), Lulic (80' Durmisi); Correa (88' Caicedo); Immobile

AMMONITI: Gagliardini (I), Wallace (L), Radu (L), Marusic (L), Vecino (I), Lucas Leiva (L), Immobile (L), Brozovic (I), Asamoah (I)

ESPULSI: 124' Radu (L)