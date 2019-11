E' sempre Inter-Juventus, Godin entra duro su Dybala in Argentina-Uruguay

Un brutto fallo di Godin su Dybala durante Argentina-Uruguay ha fatto divampare la polemica social tra i tifosi di Inter e Juventus.

La rivalità tra e non conosce confini. Anche l'amichevole tra e , infatti, è diventata motivo di scontro tra le tifoserie delle due squadre sui social.

La causa del contendere, stavolta, è un duro intervento di Diego Godin su Paulo Dybala all'inizio del secondo tempo di Argentina-Uruguay. Intervento giustamente punito dall'arbitro col cartellino giallo.

Il difensore dell'Inter interviene in modo pericoloso col piede alto ed a martello sull'attaccante della Juventus, che però fortunatamente aveva già alzato il piede sinistro da terra e dunque evita l'impatto.

Durísima falta de Godín sobre Dybala#URUARG pic.twitter.com/2RkcUZtVHp — Boca Jrs - Argentina (@BocaJrsGol) November 18, 2019

Ce n'è abbastanza comunque per scatenare la rabbia dei tifosi bianconeri che, sui social, accusano Godin di aver cercato di procurare un danno a Dybala per estrometterlo dalla sfida tra Inter e Juventus.

Alle accuse degli juventini allora rispondono prontamenti i tifosi nerazzurri che invece ricordano come un mese fa sia stato proprio un fallo del bianconero Cuadrado in - a causare, seppure involontariamente, il grave infortunio di Alexis Sanchez. Inter-Juventus, insomma, non finisce mai.