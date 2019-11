Inter, infortunio Politano: caviglia ko, possibile interessamento dei legamenti

Infortunio alla caviglia per Matteo Politano: si teme una distorsione con interessamento dei legamenti. Tra oggi e domani l'esito degli esami.

Non solo la delusione per una sconfitta bruciante: l' deve fare i conti anche con gli infortunati, a cui si è aggiunto Matteo Politano, uscito malconcio da dopo un contrasto di gioco con Schulz.

Movimento innaturale della caviglia dell'attaccante romano che è rimasto in campo nonostante facesse evidente fatica a poggiare a terra il piede: secondo 'La Gazzetta dello Sport' si potrebbe trattare di distorsione della caviglia sinistra con possibile interessamento dei legamenti.

Conte ovviamente spera che la permanenza sul terreno di gioco di Politano non abbia aggravato le sue condizioni: al termine della partita si è diretto verso il pullman in stampelle e con un tutore, tra oggi e domani si conoscerà l'esito degli esami strumentali.

In caso di conferma dell'infortunio, l'Inter si troverebbe con un altro assente di lusso per le prossime gare dopo i ko di Asamoah, D'Ambrosio e Gagliardini, nemmeno convocati per la trasferta tedesca.

La coperta in attacco diverrebbe improvvisamente corta: oltre alla coppia Lautaro-Lukaku, l'unica punta disponibile sarebbe Sebastiano Esposito, troppo poco per poter pensare di tenere il passo della in campionato.

Nel reparto avanzato l'Inter ha già perso Alexis Sanchez che tornerà soltanto nel 2020: un'altra tegola di natura fisica renderebbe la vita dura a Conte, costretto a fare di necessità virtù in un momento delicato della stagione che vedrà i nerazzurri giocarsi le ultime chances di qualificazione agli ottavi di .